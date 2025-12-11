”Täyttä lööperiä” – Näin valiokunnan työtä jarrutetaan

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan tilanne on herättänyt jälleen keskustelua valiokunnan pidettyä itsenäisyyspäivän jälkeisenä sunnuntaina yli kymmenen tuntia pitkän kokouksen.

Puheenjohtajana toimiva SDP:n konkaripoliitikko Krista Kiuru on vedonnut siihen, että sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt lyhyessä ajassa valtavan työmäärän. Hallituspuolueista toimintaa on pidetty tahallisena viivyttämisenä.

Tämä näyttäytyi kuluvalla viikolla myös eduskunnan täysistunnossa, jossa oppositio yritti venyttää apteekkilain käsittelyä yöhön saakka Krista Kiurun, Aki Lindénin (sd.) ja Lauri Lylyn (sd.) johdolla. Tavoitteena oli pöydätä esitys ja palauttaa se perustuslakivaliokuntaan. Viivytystaktiikka kuitenkin epäonnistui tällä kertaa.

Apteekkilainsäädännön uudistus oli yksi syy sille, miksi sosiaali- ja terveysvaliokunta piti poikkeuksellisen sunnuntaikokouksensa. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikon (kok.) mukaan sen jäsenet ovat ”taas kerran joutuneet aika koville”. Asiaa on käsitelty puhemiesneuvostossa.

Verkkouutisten haastattelemat lähteet perussuomalaisissa pitävät selvänä, että Krista Kiuru käyttää valtaansa valiokunnan puheenjohtajana hidastaakseen hallituksen esitysten etenemistä parhaansa mukaan. Hänen toimintansa herättää varsin närkästyneitä kommentteja.

Kokoomuksesta puolestaan ilmaistaan huolta valiokunnan jäsenten jaksamisesta, sillä vastaavat tilanteet toistuvat usein riitaisassa valiokunnassa. Kansanedustajat eivät pääse muihin valiokuntiin maratonkokousten aiheuttamien päällekkäisyyksien vuoksi. Jopa oppositiossa olevasta keskustasta kuvaillaan Kiurun tyyliä ”erittäin turhauttavaksi”.

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti myöntää, että kyseisellä valiokunnalla on paljon työtä budjettilakien puristuksessa. Tämä ei kuitenkaan selitä, miksi valiokunta kokoontuu muun työyhteisön viettäessä pikkujouluja tai järjestää kokouksen itsenäisyyspäivän jälkeisenä sunnuntaina.

– Olen jututtanut useimpien puolueiden edustajia sosiaali- ja terveysvaliokunnan tilanteesta ja tuomio on hyvin yksiselitteinen: Krista Kiuru jarruttaa sen työtä joko viivytyspuheenvuoroin tai menettelytapakikkailulla. Kaikki muut selitykset ovat täyttä lööperiä, Sammallahti sanoo Verkkouutisille.

Hän tyrmää Krista Kiurun puheet siitä, että valiokuntaan tulevat hallitukset esitykset olisivat usein olleet perustuslain vastaisia. Tere Sammallahti sanoo Krista Kiurun olevan kokeneena SDP:n poliitikkona hyvin tietoinen siitä, että hallituksen lakiesitysten kierrättäminen perustuslakivaliokunnan kautta ja niiden muuttaminen sen linjausten mukaisiksi on aivan normaalia.

Tämä ei myöskään tarkoita sitä, että esitys olisi perustuslain vastainen.

– Se, että edustaja Kiuru tietoisesti käyttää perustuslakia oman myyräntyönsä keppihevosena ja nakertaakseen eduskunnan arvovaltaa, kertoo paljon enemmän edustaja Kiurusta itsestään kuin hallituksen lakiesityksistä, Sammallahti toteaa.

Kansanedustaja hämmästelee, kuinka samanlainen toiminta on voinut jatkua jo neljällä hallituskaudella. SDP:n johto ei ole sosiaali- ja terveysvaliokunnan kriisiä juurikaan kommentoinut.

– Tästä ei ole vaikeaa päätellä, että SDP antaa poliittisista syistä tukensa työpaikkakiusaamiselle, eduskunnan arvovallan nakertamiselle ja lainsäädäntötyön jarruttamiselle. Kuulisin mieluusti, mitä taas kivenkoloon kadonneet puheenjohtaja Antti Lindtman tai eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen tästä kaikesta ajattelevat, Sammallahti sanoo.