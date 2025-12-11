Viivytystä eduskunnassa? ”Valiokunnan väki on taas kovilla”

Joulukuussa keskusteluun on noussut jälleen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan toiminta.

SDP:n konkaripoliitikko Krista Kiurun vetämässä valiokunnassa pidettiin itsenäisyyspäivän jälkeisenä sunnuntaina yli kymmenen tunnin kokous, jossa käsiteltiin toimeentulotukea koskevia muutoksia ja apteekkilainsäädäntöä.

On poikkeuksellista, että eduskunnan valiokunta työskentelee viikonloppuisin. Krista Kiuru on vedonnut suureen työmäärään ja tiukkaan aikatauluun, mutta hallituspuolueissa toimintaa pidetään tahallisena viivyttämisenä.

Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko (kok.) muistuttaa, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan tilannetta on käsitelty puhemiesneuvostossa.

– Tämä ei ole meillä mitään uutta. Näin tapahtuu aina loppuvuodesta. Siihen varmasti vaikuttavat hyvin monet asiat. Enkä lähde nyt yksityiskohtia avaamaan, kun en ole siinä valiokunnassa. Mutta kyllä tietysti tärkeää on, että työrauha säilyisi ja se, että olisi aikaa käsitellä niitä asioita, Paula Risikko sanoo Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa.

Varapuhemiehen mukaan oletuksena on, että hallitus toimittaa esityksensä hyvissä ajoin eduskuntaan. Sääntöjen mukaan lainsäädäntöä pitää viedä eteenpäin ilman viivytystä.

– Valiokunnan johtamisessa on tärkeä asia, että näin myös tapahtuu. Tarvittaessa sitten saa lisäaikoja ja myöskin lisäkokousaikoja. Kyllähän valiokunnan väki on nyt taas kerran joutunut aika koville, Risikko toteaa.

Valiokunnan puheenjohtaja pystyy käyttämään valtaansa esimerkiksi rajoittaakseen pidettyjen puheenvuorojen pituutta ja muutenkin varmistamaan asioiden sujuvan etenemisen.

– Se on taitolaji, valiokunnan johtaminen. En ole siellä paikalla nyt ollut, vaikka toivottu on, että menisin paikalle. Mutta tässä vaiheessa ei ole vielä tarvinnut, Paula Risikko sanoo.

Oppositiopuolueista on kuultu pitkin syksyä arvostelua sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen. Nykyinen malli on kuitenkin juuri näiden puolueiden laatima pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana.

Paula Risikon mukaan edellisen sote-mallin puutteita on pyritty korjaamaan koko hallituskauden ajan. Osa tärkeistä muutoksista on tehty, mutta osa on vasta valmisteilla.

– Kyllähän tämä nimenomaan on viime kaudella suunniteltu malli, jota esimerkiksi henkilökohtaisesti äänestin vastaan joka ikisessä äänestyksessä. Hallitusohjelmassa päädyttiin siihen, että tällä mallilla mennään, koska olisi ollut demokratian halventamista, jos olisi heti ruvettu sitä vaihtamaan, varapuhemies toteaa.

– Toivon nyt lämpimästi, että mahdollisimman nopeasti saataisiin sitä korjaussarjaa vieläkin enemmän eteenpäin, Risikko jakaa.

