”Kiurumetodi” ei toiminutkaan – näin oppositiopuolueet yllätettiin eduskunnassa

– Oppositiopuolueet venyttivät apteekkilain käsittelyä yöhön saakka, koska tietävät etteivät pysty hallituksen esityksiä estämään, mutta viivyttämään kyllä, kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä blogissaan ja kuvailee eilisiltaa ”turhaksi yövuoroksi”.

– Kyseessä oli sosiaali- ja terveysvaliokunnasta tuttu kiurumetodi, jossa avainroolissa tänään [Krista] Kiurun lisäksi olivat Aki Linden ja Lauri Lyly, jatkaa Aalto-Setälä demariedustajiin viitaten.

Hänen mukaansa kyse on kiusanteosta ja eduskunnan arvovallan rapauttamista huomion saamiseksi.

– Tavoitteena oli pöydätä esitys tänä yönä tai seuraavana, jolloin jouduttaisiin äänestämään lain palauttamisesta perustuslakivaliokuntaan. Puhemiesneuvostossa asiasta oli jo äänestetty ja oppositiopuolueet hävisivät, mutta se ei estänyt jatkamasta teatteria suuressa salissa, kertoo Aalto-Setälä.

– Päätimme tukea palauttamista itse ja Martin Paasin (kok.) kannattessa Markus Lohen (kesk.) esitystä saimme äänestyksen pois alta. Yllätimme oppositiopuolueiden manööverin, sillä meitä hallituspuolueiden edustajia oli paikalla kaksi kertaa oppositiopuolueita enemmän, joten pääsimme kaikki hetkeksi nukkumaan ennen aamun valiokuntia, hän sanoo.

Martin Paasi avaa omassa päivityksessään sitä, miten eilisen teatterille saatiin piste.

– Päätin kannattaa Lohen esitystä, jotta tälle istunnon tahalliselle pitkittämiselle saadaan loppu ja asiat eduskunnassa etenisivät. Kannattamalla esitystä asiasta äänestettiin, hallituksen kanta voitti ja kaikki pääsivät kotiin, Paasi kertoo.

Hän toteaa, ettei kannata apteekkiesityksen palauttamista ja näin myös eduskunnan enemmistö äänesti. Iltalehden mukaan äänestykseen päästiin kello 23 jälkeen illalla.

– Tämä oli eduskunnalle ja siellä työskenteleville palvelus. Varsinkin [sosiaali- ja terveysvaliokunnan] StV:n ihmiset ovat lopen väsyneitä kun tekevät järkyttävän pitkää päivää ja samaa pitkittämistä myös istuntosalissa. Aamulla taas edustajilla StV:ssä kello 8.00 kokous. Vähintäänkin kohtuullista, että tällaista aivan turhaa pitkittämistä ei eduskunnassa harjoiteta, Paasi kommentoi manööveriä X:ssä.

Aalto-Setälän mukaan sisällöllisesti eduskunnassa oli mielenkiintoista kuulla, että vasemmisto ei halua vapauttaa apteekkien reseptivapaiden tuotteiden myyntiä vaan puolusti yksissä tuumin apteekkien liikevoittoja.

– On lain sisällöstä mitä mieltä tahansa, pitäisi eduskunnan instituutiona pystyä parempaan, hän sanoo.

Turha yövuoro.

Eduskunnan instituutiona pitäisi pystyä parempaan.https://t.co/8SO1MpzANv — Pauli Aalto-Setälä (@PauliAS) December 10, 2025

Näin tämä sitten loppui: 1. Oppositio siis pitkitti yötä myöten pitkillä puheenvuoroillaan apteekkilain käsittelyä.

2. Keskustan Markus Lohi esitti esityksen palauttamista takaisin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, mutta kukaan oppositioedustaja ei kannattanut esitystä siksi,… — Martin Paasi (@MartinPaasi) December 9, 2025

Krista Kiurun pilkallinen "ilta on nuori"-hymähdys ja laskiessaan hallituksen kansanedustajia aloittaessaan salissa ties monettako 10-minuuttista jaarittelevaa monologia todistaa SDP:n sabotoivan eduskunnan työntekoa tahallaan. Lindtman ja Tuppurainen tuttuun tapaan piilossa. — Tere Sammallahti 🇫🇮💙🇺🇦 (@TereSammallahti) December 9, 2025