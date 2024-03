Tätä Vladimir Putin pelkää – ”Hallinto on hyvin huolissaan”

Venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin hautajaiset paisuivat viikonloppuna Moskovassa poikkeukselliseksi massatapahtumaksi. Venäjä-asiantuntijan mukaan Kremlin reaktiot kertovat Venäjän johdon huolista.

– Tuhannet ja taas tuhannet ihmiset tulivat muistamaan surmattua Navalnyitä, peittäen hänen hautansa kukkiin. Tämän takana oli osin verrattain pehmeä vastaus silovikeilta [turvallisuuskoneistolta]. Ensimmäisenä päivän ei raportoitu pidätyksiä, joten ihmiset jatkoivat tulemista paikalle, Yhdysvaltain arvostetun Johns Hopkins -yliopiston professori Sergei Radtshenko kirjoittaa X-palvelussa.

Itsenäisten arvioiden mukaan perjantain hautajaiset kokosivat jopa yli 16 000 surijaa Borisovin hautausmaan lähelle. Viikonlopun aikana haudalle kertyi liki parimetrinen kukkakeko. Viranomaiset olivat tuoneet paikalle runsaasti pidätysautoja. Laajoja alueita oli lisäksi aidattu. Näkyvän poliisiläsnäolon tarkoituksena oli mitä ilmeisimmin pelotella surijoita pysymään kotona. Tämä ei kuitenkaan vaikuta toimineen.

Hautajaisissa nähtiin myös varsin poikkeuksellisia mielenilmauksia. Navalnyitä surreet väkijoukot huusivat Ukrainan sotaa vastustavia iskulauseita ja jopa syyttivät diktaattori Vladimir Putinia avoimesti murhaajaksi.

Venäjä-asiantuntija Sergei Radtshenko löytää useita mahdollisia syitä Kremlin yllättävän sallivalle otteelle. Niistä ensimmäinen liittyy tulevaan presidentinvaaliin.

– Hallinto yrittää viestiä itseluottamusta. Surijoiden hajottaminen voimakeinoin vain kaksi viikkoa ennen Putinin ”uudelleenvalintaa” ilmaisisi heikkoutta, ja juuri nyt tarvitaan voimaa, professori avaa.

Toisena vaihtoehtona on säikähtäminen.

– Hallinto on todellisuudessa hyvin huolissaan siitä, että mahdollinen puuttuminen osuisi Putinia omaan nilkkaan ja johtaisi massamielenosoituksiin. Surijoiden on siis parempi antaa päästää höyryjä rauhassa.

Viimeisenä Radtshenko pohtii edellä mainittujen yhdistelmää ja kiinnostavaa kolmatta vaihtoehtoa.

– Kyse voi toki olla a:n ja b:n yhdistelmästä sekä vaihtoehdosta c: Putin ei ole onnistunut antamaan ohjeistusta, ja tällaisissa tilanteissa kukaan ei voi eikä tule toimimaan ilman Putinin suoria käskyjä, hän toteaa.

Sergei Radtshenko pitää mahdollisena, että kovia viranomaistoimia saatetaan vielä nähdä, jos väkijoukkojen virta Navalnyin haudalle jatkuu. Hän kuitenkin uumoilee, että Kremlissä on laskettu, ettei näin tapahdu.

Thousands and thousands of people have paid tribute to slain Navalny, burying his grave in flowers. This is, in part, a consequence of a fairly mild response by the siloviki: there were no reported detentions on the first day, and so people kept coming. https://t.co/0AbauZEBOR

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) March 4, 2024