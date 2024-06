”Näkee metsän puilta” – EIT-tuomarilta kova lausunto itärajasta

Eduskunta käsittelee parhaillaan rajalakia, joka mahdollistaa kansainvälisen suojelun hakemisen tilapäisen estämisen, jos Venäjä käyttää välineellistettyä maahantuloa Suomea vastaan.

Useiden ihmisoikeusasiantuntijoiden mukaan laki rikkoo perustuslakia ja Suomen kansainvälisiä velvoitteita, mutta toisenlaisiakin kantoja on julkisuudessa esiintynyt. Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tuomari Pauliine Koskelo muistutti Iltalehden mukaan, että kansainväliset sopimukset on tehty eri aikana.

Hänen mukaansa EIT ei ole koskaan arvioinut, millaisiin toimiin valtio voi ryhtyä, jos sitä vastaan käytetään niin sanottua ihmisasetta.

– Siis kyllä minusta täytyy voida myöntää, että tämä kysymys on vakava, paitsi itse asian vuoksi, myös sen vuoksi, että tosiasia on se, että ihmisoikeustuomioistuinta ei ole koskaan pantu tällaista kysymystä pohtimaan. Siis tämä palautuskiellon tulkinta, jolla palautuskiellosta on tehty ehdottomampi, kuin mitä se Geneven sopimuksessa on, niin sehän on syntynyt aivan toisenlaisessa asiayhteydessä, Koskelo arvioi IL:n mukaan.

Kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä (kok.) kiittelee viestipalvelu X:ssä Koskelon lausuntoa.

– Kokenut ihmisoikeustuomari näkee metsän puilta, Aalto-Setälä toteaa.

Rajalaista on keskusteltu sosiaalisessa mediassa.

– Keskustelu rajalaista alkaa saada voimakkaita piirteitä ja nostattaa tunteita. Sivistysvaltiossa pitää pystyä keskustelemaan asioista eri näkökulmineen toisiaan kunnioittaen ja ilman henkilökohtaisuuksiin menemistä. Se on Suomen ja yhtenäisyytemme etu pitkässä juoksussa, toteaa kansanedustaja Jarno Limnéll (kok.).

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestmanin (kok.) mukaan rajalaki ei uhkaa oikeusvaltiota.

– On perusteetonta ja oikeusvaltion arvoa alentavaa väittää, että Suomen suojautuminen välttämättömien, perustuslain mukaisesti perustuslain säätämisjärjestyksessä säädettävien toimivaltuuksien avulla vihamielisen valtion aiheuttamalta vakavalta vaaralta uhkaisi oikeusvaltiota, kansanedustaja kirjoittaa.

– Lain tarve on välttämätön Suomen turvallisuudelle, hän jatkaa.

