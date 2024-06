Diplomaatit varoittavat USA:n presidentin kunnon heikkenemisestä

Korkea-arvoiset diplomaatit ja virkamiehet pitkin Eurooppaa ovat osoittaneet huolensa Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kunnosta ja siitä, kuinka tämä voisi mitenkään selviytyä toisesta kaudesta.

Heidän mukaansa Valkoinen talo ja virkamiehet ovat kuitenkin toistuvasti lakaisseet ongelmat maton alle ja kiistäneet, että mitään ongelmaa edes olisi. Asiasta kertoo The Wall Street Journal.

Bidenin suoriutuminen on aiheuttanut hämmennystä esimerkiksi Italiassa pidetyn G7-huippukokouksen yhteydessä. Kokouksessa presidentti vaikutti ilmeisesti fyysiseltä kunnoltaan aiempaa hauraammalta, mutta lähteiden mukaan kuitenkin skarpilta substanssipuolen osalta. Biden jätti kuitenkin illallisen väliin ainoana G7 johtajana, vaikkakin illallista on perinteisesti pidetty tärkeänä johtajien välisten dialogien kannalta.

Useiden virkamiesten mukaan Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa lokakuussa Biden olisi takellellut sanoissaan ja pudonnut keskustelun kärryiltä. Lähteet kertovat, että hän olisi tarvinnut ulkoministeri Antony Blinkenin apua saadakseen viestinsä välitettyä.

Yhdysvaltain EU-suurlähettiläs Mark Gitenstein on kuitenkin kiistänyt väitteen.

– Itse en nähnyt mitään sellaista. Blinken puuttui asiaan vain auttaakseen Bideniä löytämään tietyn välilehden, hän toteaa.

Bidenin on myös nähty tarvitsevan apua ylös nousemisessa, ja toisinaan hän on puhunut niin pehmeästi, ettei sanoista ole saanut lainkaan selvää. Lisäksi esimerkiksi kesäkuussa kahdenvälisessä tapaamisessa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa hän kertoi tiettävästi vahingossa virheellisiä yksityiskohtia Yhdysvaltojen antamasta tukipaketista, sen sisällöstä ja käyttötarkoituksesta.

Kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja Adrienne Watsonin mukaan kuitenkin vain Bidenia läheltä seuraavat tietävät todellisen tilanteen, ja Bidenilla on luottoa taustallaan.

– Valtiojohtajat näkevät Joe Bidenin läheltä ja tuntevat hänet henkilökohtaisesti. He tietävät kenen kanssa he ovat tekemisissä, kuinka tehokas hän on ollut ja kuinka keskeinen johtava rooli hänellä on maailmanpolitiikan näyttämöllä, Watson sanoo.

Virkamiehet kuitenkin huomauttavat, että Bidenin toiminta ei ole johdonmukaista. Toisinaan hän saattaa suoriutua erinomaisesti, ja toisinaan taas olla suurissakin vaikeuksissa. Heidän mukaansa tilanne on päivä- tai tuntikohtainen, ja joskus tilanne saattaa muuttua jopa samaisen kokouksen aikana.