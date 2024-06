Pohjois-Koreassa kotietsintöjä – aurinkolasit mustalle listalle

Etelä-Korean jälleenyhdistymistä edistävä ministeriö on julkaissut raportin, jonka mukaan Pohjois-Koreassa toteutetaan laajalti kotietsintöjä Etelä-Korean kautta leviävien kulttuuristen vaikutteiden kitkemiseksi. Raportin perusteella kotietsintöjen määrä on kasvanut erityisesti vuoden 2021 jälkeen. Asiasta kertoo BBC.

Kiellettyjen Etelä-Koreaa edustavien kulttuuristen piirteiden, asioiden ja toimintatapojen listalla ovat muun muassa valkoiseen häämekkoon pukeutuminen, morsiamen kantaminen, eteläkorealaisen puhetavan käyttäminen esimerkiksi tekstiviesteissä, eteläkorealaisen musiikin kuunteleminen ja aurinkolasien käyttäminen. Aurinkolasien käyttämisen nähdään edustavan vastavallankumouksellisuutta vaikkakin Pohjois- Korean johtaja niitä itse käyttääkin.

Vuonna 2020 asetettiin laki, jonka nojalla eteläkorealaisen viihteen käyttämisestä ja kulttuuria tukevasta tai sitä toteuttavasta toiminnasta on mahdollista asettaa henkilölle kuolemantuomio. Tiedossa on tapaus, jossa 22-vuotias teloitettiin eteläkorealaisen musiikin kuuntelemisen ja elokuvien katsomisen sekä jakamisen vuoksi. Rangaistuksena on käytetty myös äärimmäistä ruumiillista työtä.

Raportti on julkaistu tilanteessa, jossa Pohjois-Korean ja Etelä-Korean välit ovat erityisen tulehtuneet. Pohjois-Korea lähetti aiemmin yli 300 roskia ja jätteitä kantanutta ilmapalloa Etelä-Koreaan. Myös Vladimir Putinin aiempi vierailu Pohjois-Koreassa on kiristänyt välejä.

Pohjois- Koreasta ei olla kommentoitu vielä uutta raporttia, mutta viime vuoden raporttia Pohjois-Korean puolelta on luonnehdittu ”parjaavaksi”.