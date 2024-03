Aleksei Navalnyin hautajaisista tuli jättitapaus – Nyt puhuu Vladimir Putinin tiedottaja

Vankileirillä Siperiassa menehtyneen venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin hautajaisista tuli viikonloppuna Moskovassa suurtapahtuma viranomaisten kovista toimista huolimatta. Navalnyin haudalle oli sunnuntai-iltaan mennessä kertynyt jo liki parimetrinen vuori kukkia.

Kuten aiemminkin on virallinen Venäjä on pyrkinyt kommentoimaan Navalnyihin liittyviä asioita niin niukkasanaisesti kuin suinkin mahdollista. Samaa linjaa on noudatettu valtiollisissa medioissa.

Diktaattori Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskovilta kysyttiin maanantaina jopa kilometrien mittaisesta surijoiden virrasta ja siitä, pitääkö Kreml tällaista tukea Navalnyille merkittävänä.

– Emme ole sanoneet paljoakaan tästä aiheesta – emmekä usko, että meillä on enää lisättävää tähän, Peskov muotoili Meduzan mukaan.

Navalnyi haudattiin perjantaina Borisovin hautausmaalle Moskovassa. Paikalla oli runsaasti poliisin pidätysautoja ja alue ja sille vievät reitit oli aidattu. Itsenäisissä venäläismedioissa kerrottiin myös Internetin käytön rajoituksista alueella. Näkyviä viranomaisvalmisteluja on pidetty yrityksenä pelotella surijoita pysymään kotona. Itsenäisten arvioiden perusteella hautajaisiin osallistui silti jopa yli 16 000 ihmistä. Tuhannet ihmiset toivat haudalle kukkia viikonlopun aikana.

Hautajaisissa nähtiin myös nyky-Venäjällä varsin poikkeuksellisia mielenilmauksia. Väkijoukot huusivat sotaa Ukrainassa vastustavia iskulauseita ja jopa syyttivät Vladimir Putinia murhaajaksi. Tällaisia avoimia Kremlin ja sodan vastaisia purkauksia ei ole pahemmin nähty sitten sodan alussa rajusti tukahdutettujen mielenosoitusten.

Dmitri Peskov totesi perjantaina, ettei Kremlillä ole mitään sanottavaa Navalnyin omaisille. Peskov kieltäytyi myös kommentoimasta Navalnyin roolia poliittisena hahmona.

“We haven’t said much about this, and we don’t believe there’s anything else for us to say,” Putin spokesman Peskov said Monday about whether the Kremlin considers the kilometers-long lines of people coming to pay respects to Alexey Navalny “significant.”https://t.co/id2EPCZkGf

— Meduza in English (@meduza_en) March 4, 2024