Poikkeuksellinen mielenilmaus Moskovassa: Väkijoukko syytti Vladimir Putinia murhaajaksi

Venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin hautajaiset keräsivät Venäjän viranomaisten raskaista ja uhkaavista valmisteluista huolimatta suuren ihmisjoukon Moskovaan.

Vankileirillä Siperiassa menehtynyt Navalnyi haudattiin tänään Borisovin hautausmaalle. Paikalle oli tuotu ennakkoon runsaasti poliisin pidätysautoja ja reittejä oli aidattu. Itsenäisten venäläismedioiden mukaan myös mobiiliverkon toiminnassa oli häiriöitä ja Internetin käytön rajoittamiseen oli ainakin varauduttu.

Viranomaiset päästivät lopulta hautausmaalle vain pienen kirkossa olleen surijajoukon. Kansaa alueelle ei sallittu.

Tapahtumasta muodostui silti poikkeuksellinen. Moskovassa ei ole nähty vastaavaa avoimesti Kremliä vastustavaa kokoontumista vuosikausiin. Tuhansien ihmisten joukko intoutui myös avoimiin mielenilmauksiin, jollaisia Venäjällä ei ole nähty sen jälkeen, kun hyökkäystä Ukrainaan vastustaneet protestit tukahdutettiin rajusti alkuvuodesta 2022.

Verkkouutiset kokosi alle sosiaalisessa mediassa jaettuja kuvia ja videoita paikan päältä.

Niillä näkyy esimerkiksi sodan vastaisia iskulauseita huutavia ihmisiä. Yhdessä vaiheessa suuri väkijoukko intoutui jopa syyttämään huudoissaan diktaattori Vladimir Putinia murhaajaksi. Vastaava presidentin tai Kremlin avoin arvostelu on nyky-Venäjällä käytännössä olematonta.

Monet kommentaattorit ovatkin todenneet Navalnyin onnistuneen innoittamaan kansan vastustamaan Putinia ja sotaa jopa haudan takaa.

The crowd of those gathered to say farewell to Alexei Navalny is now chanting "Putin is a murderer!" pic.twitter.com/PoRPLPUHIY

— Francis Scarr (@francis_scarr) March 1, 2024