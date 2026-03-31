Venäjän sekaantuminen Unkarin huhtikuussa järjestettäviin parlamenttivaaleihin on vihamielisiin vaikuttamisoperaatioihin perehtyneen Szabolcs Panyin mukaan poikkeuksellisen avointa ja räikeää.

Maaliskuun alussa paljastui, että Kreml oli lähettänyt Unkariin kolme sotilastiedustelupalvelu GRU:n agenttia, jotka ovat erikoistuneet some-verkostojen manipulointiin. Operaation merkitystä kuvastaa osaltaan se, että sitä tiettävästi koordinoi Venäjän presidentinhallinnon kakkosmies Sergei Kirijenko.

– Tämä kaiken kattava ja erittäin näkyvä sekaantuminen Unkarin sisäisiin asioihin on ennennäkemätöntä. [Pääministeri Viktor Orbánin] hallituksen propagandaelimet ovat jakaneet tekoälyn tuottamaa sisältöä, joka vaikuttaa olevan peräisin Venäjältä: joissakin aineistoissa jopa näkyy kyrillisiä kirjaimia, VSquare-uutissivuston päätoimittajana työskentelevä Panyi sanoo ranskalaislehti l’Expressille.

Äskettäiset uutiset, joiden mukaan Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto on vuotanut venäläisille tietoja EU-kokouksissa käydyistä keskusteluista lähes reaaliajassa, eivät Panyita mitenkään yllättäneet.

– Se oli julkinen salaisuus. Ainakin eurooppalaisen politiikan korkeimmalla tasolla kaikki tiesivät siitä.

— Tiedämme myös, että unkarilaiset on suljettu tiettyjen eurooppalaisten kokousten tiedonvaihdon ja arkaluonteisimpien tiedustelutietojen ulkopuolelle erityisesti Venäjää ja Ukrainaa koskevissa asioissa, hän toteaa.

Poimintoja videosisällöistämme

Pääministeri Viktor Orbánia hän luonnehtii Kremlin uskollisimmaksi liittolaiseksi Euroopassa, sillä niin kauan kuin Unkari on EU:n jäsen, Orbán on valmis sabotoimaan sen toimintaa ja edistämään sen hajoamista.

– Tätä Viktor Orbán tarjoaa Venäjälle. Vastineeksi hän saa venäläisagenttien satunnaista kampanja-apua, mutta ennen kaikkea hän hyötyy venäläisestä korruptiosta korkeimmalla tasolla, Panyi sanoo.

Unkarissa ei ole hänen mukaansa koskaan tehty todellista pesänselvitystä suhteessa niihin toisen maailmansodan jälkeisiin vuosikymmeniin, jolloin maa oli alistettu osaksi Neuvostoliiton etupiiriä. Siksi myös turvallisuuspalvelu KGB:n aikoinaan luomat verkostot ovat säilyneet koskemattomina, ja jopa jotkut niistä ihmisistä, jotka tekivät töitä KGB:lle jo neuvostoaikana, ovat voineet jatkaa toimintaansa kenenkään siihen puuttumatta.

– Emme ole koskaan kohdanneet historiaamme, Panyi toteaa.

EU:n sinisilmäisyyttä suhteessa Venäjän vaikuttamisoperaatioihin hän pitää typeränä ja vaarallisena.

– Minua unkarilaisena pelottaa se, että Venäjän vaikuttaminen, josta kuulimme viitisentoista vuotta sitten Neuvostoliittoon aiemmin kuuluneissa Georgiassa, Armeniassa ja Ukrainassa leviää vähitellen länteen: Moldovaan, Romaniaan, Unkariin ja nyt myös Slovakiaan, jonka hallintoon Venäjä hyvin näkyvästi vaikuttaa. Kukaan ei näytä haluavan pysäyttää tätä – ainakaan Euroopan tasolla. Tämä osoittaa, että Euroopan itsepuolustusmekanismi ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi vahva, hän toteaa.