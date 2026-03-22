”Selittäisi paljon” – Unkarin väitetään vuotavan tietoja suoraan Kremliin

Unkarin väitetään vuosien ajan vuotaneen luottamuksellisia EU:n sisäisiä keskusteluja Moskovaan, kertoo Washington Post.
Tiedot perustuvat arvioihin lukuisilta entisiltä ja nykyisiltä eurooppalaisilta turvallisuusviranomaisilta, joihin lukeutuu Unkarin kyberpuolustuspalvelun entinen johtaja Ferenc Fresz.
Tietoja on vuotanut muun muassa Unkarin ulkoministeriön tietokoneverkosta, johon venäläishakkerit ovat päässeet käsiksi. Toisaalta Unkarin hallinto on välittänyt tietoja Kremliin myös omatoimisesti.
Esimerkiksi ulkoministeri Peter Szijjarton kerrotaan soittaneen EU-kokousten taukojen aikana Venäjän ulkoministerille Sergei Lavroville antaakseen tilannekatsauksia keskusteluista sekä vastaanottaakseen ohjeita.
Szijjarton puheluiden vuoksi Kreml on siis käytännössä tiennyt kaiken, mitä EU-pöydissä on viime vuosina puhuttu.
Unkarin ulkoministeri on myös aktiivinen vierailija Moskovassa. Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Szijjarto on käynyt Kremlissä huimat 16 kertaa, edellisen kerran maaliskuun alussa.
Lisäksi eurooppalaiset turvallisuusviranomaiset kertovat Venäjän Unkarin-suurlähetystön neuvonantajan Tigran Garibianin tapaavan säännöllisesti unkarilaistoimittajia, antaen heille tehtäviä ja neuvoja.
Uutinen ei ole tullut yllätyksenä. Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorski vihjasikin viestipalvelu X:ssä, että tietojen vuotaminen Venäjälle vastaisi moniin kysymyksiin.
– Peter, tämä selittäisi paljon, Sikorski huomautti.
Unkarissa pidetään huhtikuun alussa parlamenttivaalit. Peter Magyarin johtama konservatiivinen Tisza-puolue näyttäisi mielipidekyselyiden mukaan saavan Unkarin kansalliskokoukseen enemmistön paikoista. Se tarkoittaisi vaalitappiota pääministeri Viktor Orbanin Fidesz-puolueelle.
Kremlissä tilannetta on seurattu huolestuneesti. Venäjän ulkomaantiedustelupalvelu SVR:ssä on lähteiden mukaan keskusteltu jopa lavastetusta salamurhayrityksestä Orbania vastaan, jonka on toivottu elvyttävän Fideszin vajonnutta kannatusta.
– Tällainen tapaus siirtäisi kampanjaa sosioekonomisisten kysymysten rationaalisesta maailmasta tunteelliseen, jossa pääteemat ovat valtiollinen turvallisuus ja poliittisen järjestelmän turvaaminen, eräässä SVR:n aktiivisten operaatioiden osaston asiakirjassa todetaan.
Useat eurooppalaiset tiedustelupalvelut ovat vahvistaneet Washington Postin käsiinsä saaman asiakirjan aitouden.
Unkarin ulkomaantiedustelun entisen apulaisjohtajan Andras Telke arvioi, että Fideszissä vallitsee nyt yhä kasvava paniikki.
– Uskon, että he saattavat ottaa joitakin harkitsemattomia askeleita pysyäkseen vallassa, Telke sanoo.
– Venäläiset tekevät mitä tahansa pitääkseen Orbanin vallassa. Unkari kuuluu heistä heidän vaikutuspiiriinsä.
Kremlin tiedottajan Dmitry Peskovin mukaan kyse on kuitenkin disinformaatiosta. Samaa mieltä on Venäjän suurlähetystö Unkarissa.
– Olemme toistuvasti todenneet, että Venäjä ei puutu toisten valtioiden vaaleihin. Haluamme jälleen kerran painottaa, että Unkarin vaalikampanjaan puuttumista ei missään nimessä tule Venäjän puolelta, suurlähetystön tuoreessa lausunnossa todetaan.