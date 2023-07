”Tätä olen odottanut koko ikäni” – Viron ex-presidentti ylistää Elina Valtosta

Viron presidenttinä vuosina 2006-2016 toiminut Toomas Hendrik Ilves ylistää Suomen ulkoministeri Elina Valtosta (kok.). Vladimir Putinin hallinnon pitkäaikainen kriitikko on kiinnittänyt huomiota tuoreen ulkoministerin brittilehti Financial Timesille antamiin lausuntoihin.

– Olen koko ikäni odottanut Suomen puhuvan tällaisella äänellä julkisuudessa, Ilves kirjoittaa Twitterissä.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ahkerasti kommentoivalla ex-presidentillä on somealustalla yli 194 000 seuraajaa.

Financial Timesille puhunut Valtonen otti perjantaina julkaistussa haastattelussa voimakkaasti kantaa lännen Ukrainan tukemisen puolesta. Kyse ei ole hyväntekeväisyydestä, Valtonen linjasi, sillä ”Ukraina taistelee vapautemme ja Euroopan turvallisuusjärjestelmän puolesta”.

Valtonen vastasi lausunnollaan Naton Vilnan huippukokousta seuranneeseen kritiikkiin, jonka mukaan Ukraina ei ole osoittanut lännelle ”kiitollisuutta” saamastaan tuesta.

Ulkoministerin kommentit tekivät ilmeisen vaikutuksen Ilvekseen, joka on ajoittain arvostellut suomalaispoliitikkoja liian lepsusta suhtautumisesta Venäjän uhkaan. Ilves on oman kommenttinsa lisäksi myös uudelleentviitannut muita Valtosta ylistäviä viestejä.

This is the voice of Finland I've been waiting to hear in public my entire life.https://t.co/Zyl0rlcaO9

