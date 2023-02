Viron ex-presidentti: Kääntäkää tämä suomeksi Erkki Tuomiojalle

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves kehottaa kääntämään The Atlantic -lehden artikkelin suomeksi entiselle ulkoministerille ja nykyiselle eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajalle Erkki Tuomiojalle (sd.).

Artikkelissa kerrotaan venäläisten miehittäjien harjoittamasta väkivallasta pienessä Stara Zburjivkan kylässä Hersonin alueella Ukrainassa.

– Vuonna 2014 pidin Virossa puheen siitä, kuinka Venäjä toimii Ukrainassa niin kuin toimivat Virossa vuonna 1940. Kaikista ihmisistä Suomen ulkoministeri painotti, että en tiennyt oman maani historiasta mitään.

– Kääntäkää tämä Erkille suomeksi, Ilves pyytää Twitterissä.

Toomas Hendrik Ilves oli Viron presidentti vuosina 2006–2016. Hänen mukaansa Erkki Tuomioja uskalsi julkisesti arvostella hänen tuntemustaan maansa historiasta.

– Näin kommunistit tekivät virolaisille vuonna 1941. Suomen ulkoministeri uskalsi sanoa julkisesti, että sen maan presidentti, jossa se tapahtui, ei tuntenut historiaa. Eli hän kielsi sen. Tänään [Tuomioja on] ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja.

In 2014 I gave a speech in Estonia on how Russia was doing in Ukraine what they did in Estonia in 1940. The Finnish foreign minister of all people weighed in to say I knew nothing of my own country's history.

Someone translate this into Finnish for Erkkihttps://t.co/GUQ8kPUF3Q

— toomas ilves aka "I'm not only on this site" 🙄 (@IlvesToomas) February 16, 2023