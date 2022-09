Tätä Kreml sanoo – tätä se todella tarkoittaa

Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan rajuista käänteistä huolimatta Kremlin räikeä valehtelu jatkuu, Euroopan unionin disinformaatiota vastustava EUvsDisinfo-projekti muistuttaa Twitterissä.

Projekti on julkaissut kuvan, johon on koottu Venäjän valtion viimeaikaisia lausuntoja sekä selityksiä, mitä ne todella tarkoittavat.

Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti keskiviikkona osittaisen liikekannallepanon. EUvsDisinfo -projektin mukaan tämä tarkoittaa todellisuudessa epätoivoista viimeistä yritystä voittaa menetetty taistelu.

Toiseksi Kremlin levittämäksi valheeksi projekti mainitsee ”Donbasin vapauttamisen”. Todellisuudessa Kremlin puheet ”vapauttamisesta” tarkoittavat sitä, että venäläiset joukot joutuvat pakenemaan miehittämiltään alueilta Ukrainan onnistuneen vastahyökkäyksen seurauksena.

Venäjän miehittämillä Luhanskin ja Donetskin alueilla on järjestetty ”kansanäänestyksiä” siitä, haluavatko maat osaksi Venäjää. Projekti huomauttaa, että todellisuudessa kyseessä ei ole aito äänestys, vaan miehittäjän järjestämä valheellinen ”häpeäspektaakkeli”.

Yksi esimerkki Kremlin valheista on myös omien vahinkojen vähättely. Venäjän valtion virallisten lukujen mukaan alle 6 000 venäläistä sotilasta on kuollut ”erikoisoperaation” aikana. EUvsDisinfo-projektin saamien tietojen mukaan Venäjän todelliset vahingot ovat peräti yli 300 000 menehtynyttä.

Kreml on propagandassaan toistuvasti syyttänyt länsimaita Ukrainan ”haltuunotosta”. Todellisuudessa tämä tarkoittaa sitä, että hyökkäyssodan aikana Venäjä on eristetty muusta maailmasta. Venäjän valtionjohto on myös vihjaillut olevansa valmis käyttämään ”kaikkia keinoja”. Käytännössä tämä tarkoittaa EUvsDisinfo -projektin mukaan sitä, että maan muut joukot ovat niin heikossa kunnossa, että se joutuu pelottelemaan ydinaseisiin turvautumisella.

Venäjän hyökkäystä Ukrainaan on Kremlissä perusteltu silläkin, että venäläiset haluavat intohimoisesti puolustaa omaa kansaansa. Projektin mukaan väitteen voi tulkita niin, että Kreml pitää hyökkäyssotaa oikeutettuna pienimmänkään siihen kohdistuvan arvostelun jälkeen.

Despite the dramatic changes on the battlefield, the Kremlin deception and blatant lying stays constant.#DontBeDeceived #StandWithUkraine pic.twitter.com/5lhYUsuRu7

— EUvsDisinfo (@EUvsDisinfo) September 21, 2022