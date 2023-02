Tästä syystä tallennusnapissa on yhä 1990-luvun korpun kuva

Suosittu The Cultural Tutor -tili Twitterissä on nostanut esille mielenkiintoisen huomion erilaisista sovelluksista ja käyttöliittymistä.

– Oletko koskaan huomannut, että tallennuksen ikonina on levyke, vaikka ne ovat vanhentuneet kaksikymmentä vuotta sitten, tilillä kysytään.

Tietojen tallentamiseen tarvittuja levykkeitä eli korppuja ei ole käytetty aikoihin. Niiden kuvia on kuitenkin yhä kaikkialla.

Tämä selittyy tviitin mukaan skeuomorfismilla. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että aiemman keksinnön tai esineen visuaalinen ilme on vakiintunut tarkoittamaan tai symboloimaan jotain toimintoa. Korpun kohdalla ihmiset ovat tottuneet siihen, että se tarkoittaa tallennusta.

Termille ei löydy kunnollista suomennusta, mutta Kotimaisten kielten keskus on nostanut yhdeksi vaihtoehdoksi termin siirtomuotoisuus, kun puhutaan esimerkiksi tietokoneiden ja puhelimien ohjelmistojen käyttöliittymien suunnittelusta.

Have you ever noticed that the save icon is a floppy disk, even though they became obsolete twenty years ago?

That's called a "skeuomorph" – when something new takes on the appearance of what it replaced.

— The Cultural Tutor (@culturaltutor) February 6, 2023