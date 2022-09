Tässäkö syy Itämeren iskuihin? Asiantuntija listaa uhkakuvat

Turvallisuuspolitiikan asiantuntija, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll pitää Nord Stream 1- ja Nord Stream 2 -kaasuputkien vuotoja vakavana asiana.

– Mikäli kaasuputkessa on kyse Venäjän provokaatiosta, niin kuin todennäköisesti on, se osoittaa sen, ettei Venäjän presidentti Vladimir Putin piittaa enää mistään, Limnéll arvioi Verkkouutisille.

– Eli Moskova on valmis tekemään melkein mitä vaan.

Toistaiseksi ei tiedetä tarkalleen, mikä on aiheuttanut Nord Stream -kaasuputkien räjähdykset ja vuodot Itämerellä. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan on todennäköistä, että räjähdysten takana on Venäjä.

– Kun katsotaan ja analysoidaan Putinin sanomisia, niin tämä energia-asia on minun arvioni mukaan hänen keskeinen työkalunsa. Hän näkee, että sillä voidaan talven lähestyessä kiristää yhä enemmän Eurooppaa ja luoda epävarmuutta sekä yhteiskunnallista liikehdintää, Limnéll sanoo.

Julkisuudessa on pohdittu, kestääkö lännen yksimielisyys Euroopan energiahuoltoon kylmän vuodenajan myötä kohdistuvat paineet. Venäläisyhtiö Gazprom on vähentänyt Eurooppaan toimittamansa maakaasun määrää merkittävästi.

– Ei pidä lähteä pelottelun tielle, mutta yksi mahdollinen uhkakuva on se, että Venäjä iskee muuallekin Eurooppaan energiantuotannon ja -jakelun toimintoihin ja häiritsee niitä.

Tällä tavalla Venäjä voisi Limnellin mukaan vaikeuttaa entisestään eurooppalaista energiaongelmaa talven tullessa, mikä palvelisi Kremlin poliittisia päämääriä.

– Tämä on sellainen uhkakuva, joka meidän pitää ottaa huomioon.

Norjan meriakatemian tutkija, komentajakapteeni Tor Ivar Strømmen arvioi tiistaina venäläisten sabotoineen Nord Stream -kaasuputkia. Hänen mukaansa sabotoinnin tarkoituksena on pyrkiä murtamaan länsimaiden tuki Ukrainalle. Hän uskoo, että vastaavanlainen hyökkäys voidaan kohdistaa myös Norjan energiainfrastruktuuria vastaan. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Venäjä eskaloi

Jarno Limnéllin mielestä kyse ei ole sattumasta, vaan tahallisesta teosta.

– Ja se pitää tiedostaa, että kaasuputket eivät räjähtele itsestään samanaikaisesti eri kohdista. Silloin kyse on tahallisesta teosta kriittistä infrastruktuuria vastaan, mikä on vakava asia.

Vaikka parhaillaan etsitään todisteita, niin merkit viittaavat Limnéllin mukaan vahvasti Venäjään.

– Silloin se tarkoittaa sitä, että Venäjä on iskenyt kriittiseen infrastruktuuriin ja tällä tavalla entisestään eskaloi omaa yhä sekasortoisempaa sisäistä tilannettaan sekä Ukrainan ja Venäjän välistä sotaa.

– Eli tahallinen teko, jonka tarkoituksena on eskaloida tilannetta Venäjän näkökulmasta.

Limnéllin näkee tässä myös hybridivaikuttamisen ja -operaatioiden perusominaisuuksia.

– Eli tehdään tällainen teko ja kiistetään se. Tämä teko nostattaa kohua, ja siihen liittyy yleistä epäselvyyttä mediassa ja sosiaalisessa mediassa sen suhteen, että mitä nyt on tapahtunut. Sitä selitetään eri tavoin, ja teko pystytään myös kiistämään.

Hänen mielestään tämä on myös hyvin vahvasti psykologinen ja informaatio-operaatio fyysisen sabotaasin rinnalla.

– Tällä pyritään luomaan hajaannusta, pelkoa ja epävarmuutta siitä, mitä nyt tapahtuu, kuka tämän takana on ja mitä Venäjä tekee seuraavaksi.

– Se, mitä tapahtui aikaisemmin fyysisessä maailmassa kaasuputkille, näyttää jatkuvan nyt yhä vahvemmin kybermaailmassa informaatiovaikuttamisena. Ja tässä pyritään nimenomaan luomaan pelkoa ja hämmennystä tähän tilanteeseen.

Aloitetta ei pidä antaa Moskovalle

Kaasuputkiin liittyvät tapahtumat ovat nostamassa esille kysymystä siitä, mitä Venäjä tekee seuraavaksi.

– Nyt spekuloidaan ja arvioidaan sitä, mihin Venäjä kykenee, mitä kaikkea se tulee tekemään ja mihin meidän pitää varautua, Jarno Limnell toteaa.

– Tällaisilla spekulaatioilla ja arvioilla pelataan Kremlin pussiin. Sehän lietsoo epävarmuutta, pelkoa ja hämmennystä.

Limnellin mukaan Ukrainan konfliktissa ei pidä antaa aloitetta Kremlille eikä ajautua pelaamaan venäläisten peliä.

– Arviointia ja analysointia pitää tehdä, mutta minusta oleellisempaa on se, että me emme anna aloitetta Venäjälle miettimällä Kremlin suunnitelmia ja meidän reagointiamme niihin. Olennaisinta on se, että lännessä mietitään, mitä meidän pitää nyt tehdä ja miten Venäjä saadaan reagoimaan siihen.

Hän korostaa, että lännen pitää tehdä kaksi asiaa.

– Osoittaa tukea Ukrainalle yhä päättäväisemmin niin poliittisesti, taloudellisesti kuin aseellisestikin eli pitää aloite itsellämme. Jos Ukrainan sotamenestys paranee entisestään, niin lännellä on aloite ja Venäjä joutuu reagoimaan.

– Toinen asia on se, että meidän pitää olla varautuneita ja valmiita kohtaamaan erilaisia tilanteita, mitä ikinä ne sitten ovatkaan.