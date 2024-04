Saitko tällaisen tekstiviestin? Voi johtaa puhelimen kaappaukseen

Helsingin poliisin tietoon on tullut tapauksia, joissa asianomistajien puhelimiin on asennettu haittaohjelma. Uudentyyppisessä huijauksessa henkilö saa tekstiviestin, jossa on puhelinnumero. Henkilöä pyydetään olemaan yhteydessä numeroon.

Puhelinnumero vaikuttaa ulkoasultaan siltä, että se on kotimaisen teleoperaattorin tai paikallisverkon numero. Tekstiviesti saattaa tulla oikean yrityksen tai organisaation nimissä.

Jos henkilö on yhteydessä puhelinnumeroon, hänelle annetaan toimintaohjeet. Jos ohjeita noudattaa, puhelimeen asentuu haittaohjelma.

Huijarit saavat ohjelmiston avulla haltuunsa koko puhelimen. He pystyvät esimerkiksi kirjautumaan verkkopankkiin ja siirtämään rahaa. Eräässä tapauksessa rikoksen uhri menetti huijauksessa 95000 euroa.

Lähtökohtaisesti puhelimeen saapuviin tekstiviesteihin ja sähköposteihin tulee suhtautua varauksella, jos niissä pyydetään ottamaan yhteyttä johonkin numeroon tai klikkaamaan linkkiä.

Esimerkiksi pankkien omilta kotisivuilta voi tarkistaa asiakaspalvelun oikeat yhteystiedot ja olla yhteydessä vain näihin numeroihin.

– En suosittele avaamaan mitään viesteillä toimitettuja linkkejä. Luotettavat tahot, kuten erilaiset kansalaisille suunnatut palvelut, voivat lähettää tekstiviestejä asiakkaille, mutta yleensä viesteissä pyydetään kirjautumaan sivustolle internet-selaimessa. Turvallisinta onkin kirjoittaa sivuston osoite osoiteriville ja kirjautua palveluun vasta sitten, sanoo tiedotteessa rikoskomisario Teemu Haapala, joka tutkii petosrikoksia Helsingin poliisissa.