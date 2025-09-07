Tarkista tämä puhelimestasi: Muuten tietosi voivat päätyä vääriin käsiin

Tietoturvapäivitysten loppuminen on selvä merkki siitä, että älypuhelimesi on aika vaihtaa uuteen.

Päivitysten loppuminen tarkoittaa sitä, että laitteestasi löytyneitä tietoturva-aukkoja ei enää paikata. Ajan mittaan seurauksena voi olla jopa se, että henkilökohtaiset ja arkaluontoiset tietosi päätyvät vääriin käsiin. Pahimmillaan seurauksena voi olla jopa pankkitunnuksien ja rahojen menetys. Verkkouutiset kertoi riskeistä aiemmin tässä jutussa.

Tilannetta ei auta edes se, vaikka laite olisi muilta osin ehjä, toimiva ja käyttökelpoisen oloinen. Koska kyse ei ole pelkästä puhelimesta vaan käytännössä taskukokoisesta tietokoneesta, se on verkkoon kytkettynä jatkuvasti alttiina erilaisille uhille. Tietoturvapäivitysten loppuminen tekee laitteesta entistä turvattomamman.

Oman älylaitteensa päivitysten tilanteen voi tarkistaa laitteen asetuksista. Sieltä näkee viimeisimmän sovellusversion sekä sen, milloin viimeisimmät päivitykset on asennettu. Hälytyskellojen pitäisi soida siinä vaiheessa, jos uusia päivityksiä ei ole asennettu enää hetkeen eikä niitä ole enää saatavilla.

Kuinka kauan laitteelle sitten on saatavilla tietoturvapäivityksiä julkaisun jälkeen? Se riippuu valmistajasta ja myös mallista.

– Yleensä valmistajat lupaavat päivityksiä 3-6 vuoden ajan, mutta lupaus ei välttämättä toteudu. Kannattaa seurata päivitysilmoituksia ja tarkistaa puhelimen asetuksista, milloin viimeiset päivitykset ovat asentuneet, tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen kertoi VU:lle vuonna 2024.

Joskus tietoturvapäivitykset voivat loppua siis jo muutamassa vuodessa. Käytännössä se on tarkoittanut sitä, että täysin käyttökelpoinen laite muuttuu käytännössä käyttökelvottomaksi, sillä sitä ei ole enää turvallista käyttää. Älylaitteiden valmistajia onkin arvosteltu siitä, että ne lopettavat päivitysten tarjoamisen liian aikaisin tavoitteenaan lisätä uusien laitteiden myyntiä.

Euroopan unioni on puuttunut asiaan kesällä 2025 voimaan tulleessa ekosuunnitteluasetuksessa. Siinä laitteiden valmistajia edellytetään tuomaan älylaitteisiin pakolliset energiamerkinnät ja täyttämään tietyt ekosuunnitteluvaatimukset.

Vaatimusten tarkoituksena on muun muassa pidentää laitteiden käyttöikää, lisätä niiden kestävyyttä ja vähentää sähkönkulutusta. Lisäksi tuotteita pitää pystyä entistä paremmin korjaamaan ja niiden ohjelmistoja päivittämään aiempaa pitempään.

Älylaitteiden lisäksi sama ohje pätee perinteisiin tietokoneisiin. Asia on erityisen ajankohtainen niille, joilla on käytössään Windows 10- käyttöjärjestelmää käyttävä tietokone, joka ei täytä uuden Windows 11- käyttöjärjestelmän vaatimuksia. Kerromme asiasta tarkemmin tässä jutussa.

