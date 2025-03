Sadan vai tuhannen euron älypuhelin? Asiantuntijalta suora vastaus

Älypuhelimesi akku ei kestä enää kuin ennen ja laitetta joutuu lataamaan lähes jatkuvasti. Pelkkä netin selaaminen ja pikaviestien lähettäminen tuntuvat tuskalliselta, sillä puhelimesta on tullut raivostuttavan hidas.

Nämä ovat tyypillisiä merkkejä tilanteesta, jossa laite on aika vaihtaa uuteen. Viimeinen hälytysmerkki on tilanne, jossa älypuhelimelle ei saa enää tietoturvapäivityksiä. Silloin vanhan laitteen käyttö ei ole vain tuskallisen hidasta, vaan myös vaarallista.

Markkinoilla on älypuhelimia laidasta laitaan. Laajan valikoiman ongelmana onkin lähinnä se, miten osaa valita itselleen sopivan puhelimen. Mitkä ominaisuudet ovat tärkeitä, mitkä välttämättä eivät?

Kysymyksiä on hyvä pohtia jo ennen puhelinkauppaan menemistä. Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professorin Jukka Mannerin mukaan aivan ensimmäiseksi kannattaa miettiä, mihin puhelinta tarvitsee.

– Tavallaan tämä pätee mihin tahansa hankintaan. Ostit sitten pesukonetta, pölynimuria, autoa tai vaatetta, Manner toteaa Verkkouutisille.

Itselle hyvä puhelin riippuu siis täysin siitä, mitkä omat tarpeet ovat. Se riippuu myös puhelimen käyttötarkoituksesta, millaisia ominaisuuksia siltä tarvitaan.

– Tarvitsetko hyvää kameraa, pelaatko viimeisimpiä pelejä vai tarvitsetko peruspuhelinta, jossa toimivat WhatsApp, nettiselaimet ja pankkipalvelut?, Manner kehottaa kysymään itseltään.

Jos puhelinta käyttää esimerkiksi lähinnä sosiaalisen median selaamiseen ja selfieiden ottamiseen, silloin puhelimessa ei välttämättä tarvitse olla monta korkealaatuista kameraa.

– En tiedä, kannattaako sellaisesta [useammasta kamerasta] silloin maksaa monta sataa euroa ekstraa, Manner pohtii.

Kuluttajan ei kannata maksaa sellaisista ominaisuuksista, joita ei edes tarvitse. PIXABAY

Haluatko halvan vai hyvän puhelimen?

Kun puhelimen käyttötarkoitus on selvillä, seuraavaksi on mietittävä omaa budjettia. Eli juuri sitä, kuinka paljon uudesta puhelimesta on valmis maksamaan. Mannerin mukaan budjetilla on merkitystä etenkin edullisimpien ja keskihintaisten puhelimien kohdalla. Eri hintaisissa puhelimissa ominaisuudet voivat poiketa merkittävästi toisistaan.

– Jos budjettina on tuhat euroa, on melkein sama, minkä laitteen valitset. Kalleimmat laitteet ovat ominaisuuksiltaan niin lähellä toisiaan, että niiden vertailu on lähinnä ”hiusten halkomista”, Manner kuvailee.

Kalleimmista puhelinmalleista käytetään usein myös nimeä lippulaivamalli. Aivan samanlaisia kaikki lippulaivamallit eivät silti ole ja myös niiden välillä on eroja. Manner mainitsee esimerkkinä näytön näkyvyyden auringonvalossa. Näitä eroja voi kuitenkin olla vaikea huomata sisätiloissa elektroniikkaliikkeen myyntipisteellä.

Monesti kuulee sanonnan, ettei halvalla saa hyvää. Mannerin mukaan se pätee myös älypuhelimissa.

– Jos haluaa hyvän ja halvan puhelimen, pitää ostaa kaksi eri laitetta, Manner sanoo suoraan.

Tämä johtuu puhelimen valmistuksessa käytetyistä osista.

– Mitä kalliimpi puhelin on, sitä modernimmat piirisarjat, prosessorit ja muistit siinä ovat. Toisin sanoen ne hidastuvat käytössä paljon hitaammin kuin halvemmat puhelimet.

Puhelimen hidastumisella hän viittaa ilmiöön, jossa älypuhelin alkaa iän myötä toimimaan hitaammin. Pahimmillaan jopa tavallinen netinselaus voi tuntua vaikealta, jos puhelimen tehot eivät meinaa enää riittää mihinkään.

Mannerin mukaan yleensä hidastuminen ilmenee nopeimmin juuri halvimmissa älypuhelimissa.

– Niissä on yleensä myös halvimmat piirisarjat ja halvat prosessorit. Myös muistia on mahdollisimman vähän. Koska halvat laitteet tehdään halvimmista komponenteista mitä markkinoilla on, tietysti ne hidastuvat myös nopeammin. Se on asia, jota moni ei välttämättä tule ajatelleeksi, Manner huomauttaa.

Jukka Mannerin mukaan hyvä ja halpa puhelin ovat kaksi eri laitetta. LEHTIKUVA / OLIVIA RANTA

Hänen mukaansa aina ei tarvitse olla edes lippulaivapuhelinta. Manner arvioi, että jo 500 eurolla saa huomattavasti pidempään käytössä kestävän älypuhelimen kuin 100-150 eurolla.

– Ellei se hajoa mekaanisesti, Manner toteaa.

Edellä mainittujen syiden takia Manner ei suosittele halvimman mahdollisen mallin ostamista.

– Jos puhelin tulee koululaiselle ja sitä käytetään vain soittamiseen ja WhatsAppin käyttöön, siinä tapauksessa se voi olla sopiva valinta, hän pohtii.

Myös puhelimen tallennustilaan kannattaa kiinnittää huomiota. Joissain tilanteissa sen merkitys voi nousta todella suureksi.

– Jos ottaa paljon kuvia ja videoita, ei kannata ostaa puhelinta pienellä tallennustilalla. Silloin tilanpuute voi tulla äkkiä vastaan.

Ei liene yllätys, että yleensä halvimmissa puhelimissa on myös vähiten tallennustilaa. Joissakin puhelimissa tallennustilaa voi lisätä erillisellä muistikortilla. Ennen ostopäätöstä kannattaa kuitenkin varmistua siitä, onko puhelimessa erillistä muistikorttipaikkaa. Muussa tapauksessa puhelimen muistia pitää ajoittain siivota ja siirtää kuvia esimerkiksi ulkoiselle kiintolevylle tai erilliseen pilvipalveluun.

Joissakin malleissa puhelimen voi kytkeä suoraan ulkoiseen kovalevyyn. Jos tätä mahdollisuutta ei ole, puhelimen tiedostoja voi siirtää kiintolevylle tietokoneen kautta. Silloin sekä älypuhelin että ulkoinen kiintolevy yhdistetään tietokoneeseen, jonka jälkeen tiedostoja voi siirtää laitteelta toiselle.

Joissain tapauksissa puhelimen rikkoutuneen lasin vaihto voi tulla kalliimmaksi kuin uuden laitteen ostaminen. LEHTIKUVA / MILLA TAKALA

Laitteen korjattavuudessa olisi petrattavaa

Älypuhelimen kestävyydestä puhuttaessa on osattava erottaa myös kolme asiaa. Ensinnäkin on olemassa erikseen mekaaninen kestävyys ja suorituskyvyn kestävyys. Jälkimmäisen kestävyyden heikkenemisen huomaa siitä, kun laite alkaa olla käytössä hidas tai sen akku tyhjenee nopeasti.

Mekaanisella kestävyydellä tarkoitetaan laitteen fyysistä kestävyyttä eli sitä, kuinka herkästi sen osat rikkoutuvat.

Tästä päästään älypuhelinten kohdalla erittäin merkittävään ongelmaan. Niiden korjauskustannukset ovat usein niin korkeat, että kuluttajalle tulee usein halvemmaksi ostaa tilalle uusi laite. Nykyajan puhelimissa näytön tai akun vaihtaminen on niin monimutkainen operaatio, ettei sitä ole helppoa tai edes suositeltavaa tehdä itse.

– Laite voi olla teoriassa korjattavissa, mutta korjauskustannukset nousevat älyttömän suuriksi. Ne ovat kaksi eri asiaa.

Jotkut puhelimen valmistajat ovat alkaneet kiinnittää huomiota puhelin korjattavuuteen. Manner suosittelee kiinnittämään asiaan huomiota myös puhelinkaupoilla.

– Kannattaa ostaa puhelin, joka on mahdollista korjata edullisesti.

Joitain puhelinmalleja pystyy korjaamaan kotona jopa itse.

Kolmas tärkeä asia liittyy älypuhelimien järjestelmiin ja etenkin siihen, miten niille on päivityksiä saatavilla. Joskus voi tulla vastaan tilanne, jossa täysin toimiva laite on vaihdettava uuteen, koska sille ei ole enää saatavilla uusia sovellus- tai tietoturvapäivityksiä. Silloin laitteella ei voi käyttää enää uusimpia sovelluksia ja sen käyttäminen on myös tietoturvan kannalta riskialtista.

Puhelimen ei aina tarvitse olla uusi. Käytetyn laitteen ostaminen säästää sekä kukkaroa että maapalloa. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Käytetty älypuhelin säästää rahaa ja luontoa

Viime vuosina monet yritykset ovat alkaneet myydä älypuhelimia myös käytettyinä. Käytetyn puhelimen ostaminen tulee kuluttajalle edullisemmaksi. Samalla se on ympäristöteko, sillä uusien laitteiden valmistus kuluttaa merkittävästi luonnonvaroja.

Mannerin mukaan käytetyissä älypuhelimissa pätee samat periaatteet kuin uusissa.

– Jos on ostamassa käytettyä laitetta, suosittelen ostamaan sellaisen mallin, joka on aikanaan ollut valmistajan lippulaivamalli. Siksi, että sen piirisarjat pysyvät pidempään käyttökelpoisina.

Hänen mukaansa kuluttajalle voi jopa olla järkevämpää ostaa vanha lippulaivamalli käytettynä kuin halvin malli uutena.

– Monen valmistajan kohdalla 2-3 vanha lippulaivamalli on edelleen paljon parempi kuin uusi halvin malli, Manner toteaa.

Käytetyn lippulaivamallin voi saada käytettynä myös edullisesti ja hinta voi olla vain murto-osa uuden laitteen hinnasta. Tämä johtuu siitä, että puhelimien arvo putoaa nopeasti, sillä uusia ja parempia malleja tulee markkinoille jatkuvasti.

– Esimerkiksi Applen puhelimissa arvo säilyy vähän pidempään, sillä ne ovat trendipuhelimia, Manner tuumii.

Hänen mukaan myös esimerkiksi OnePlussan ja Samsungin lippulaivapuhelimet ovat sellaisia, jotka säilyttävät arvonsa pidempään.

