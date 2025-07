Eikö koneesi täytä Windows 11:n vaatimuksia? Nämä vaihtoehdot sinulla ovat jäljellä

Microsoftin Windows 10 -käyttöjärjestelmän tuki loppuu 14. lokakuuta 2025. Tämän jälkeen käyttöjärjestelmälle ei julkaista enää tietoturvapäivityksiä tai muitakaan päivityksiä.

Käytännössä tietoturvapäivitysten päättyminen tarkoittaa sitä, että järjestelmästä löytyneitä aukkoja ei enää paikata ja niitä voidaan käyttää hyväksi verkkohyökkäyksissä. Käyttöjärjestelmän käyttö on sitä riskialttiimpaa, mitä pidempi aika tuen loppumisesta on kulunut.

Tuen päättymisen taustalla on se, että Microsoft haluaa ohjata asiakkaansa käyttämään uusinta Windows 11 -käyttöjärjestelmää. Oma tietokone kannattaa päivittää uusimpaan käyttöjärjestelmään viimeistään lokakuussa 2025. Päivityksen voi tehdä myös aiemmin ennen tuen päättymistä. Kesällä julkaistujen tilastojen mukaan moni on näin jo tehnytkin.

Monen vanhemman tietokoneen kanssa ongelmaksi voi tulla se, että laite ei välttämättä täytä Windows 11:n laitteistovaatimuksia. Uuden käyttöjärjestelmän vaatimukset on asetettu niin korkealle, että monet vanhemmat laitteet eivät täytä niitä. Erään arvion mukaan Windows 10:n tuen päättyminen on tekemässä jopa 240 miljoonasta Windows-laitteesta käyttökelvottoman.

Jos vanha laite ei täytä uuden käyttöjärjestelmän vaatimuksia, suositeltavin tapa on ostaa kokonaan uusi tietokone. Se ei silti ole ainoa vaihtoehto.

Microsoft on sittemmin hieman höllentänyt alkuperäistä takarajaansa Windows 10:n tuen loppumiselle. Windows 10:n käyttämistä on mahdollista jatkaa lokakuun 2025 jälkeenkin, mutta vain tietyin edellytyksin. Käytännössä käyttäjän on maksettava lisätuesta joko 30 Yhdysvaltain dollaria eli noin 26 euroa vuodessa tai käytettävä erillisiä ”Microsoft Rewards” -palkintopisteitä. Microsoft kertoo ehdoista tarkemmin omilla verkkosivuillaan.

Verkossa on olemassa myös erilaisia ohjelmia, joiden avulla Windows 11:n järjestelmävaatimukset on mahdollista ohittaa. Silloin käyttöjärjestelmän saa asennettua myös sellaiselle laitteelle, joka ei normaalisti täyttäisi Windows 11:n vaatimuksia. Asiantuntijat eivät kuitenkaan suosittele tällaisten ohjelmien käyttöä, sillä Windows 11:n asentaminen vanhentuneelle laitteelle voi aiheuttaa ongelmia. Koska vanha laite ei täytä uuden järjestelmän vaatimuksia, vanhalle laitteelle asennettu Windows 11 voi toistuvasti kaatuilla tai toimia muutoin huonosti.

Eräs vaihtoehto jatkaa vanhan tietokoneen käyttöä on ladata sille Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, kuten Linux Mint tai Ubuntu. Järjestelmät ovat tulleet tunnetuksi Windowsiin nähden kevyemmästä käyttöliittymästä ja alhaisemmista järjestelmävaatimuksistaan. Käyttöjärjestelmät on ladattavissa ilmaiseksi niiden virallisilta verkkosivuilta, joilta löytyvät myös tarkemmat asennusohjeet.

