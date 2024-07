Kuinka usein puhelin pitää vaihtaa uuteen? Tämä on viimeinen hälytysmerkki

Vielä joitakin vuosia sitten ei ollut tavatonta, että samaa puhelinta käytettiin vuodesta tai jopa vuosikymmenestä toiseen. Kun entisaikaan puhelinta käytettiin lähinnä puheluihin ja tekstiviestien lähettämiseen sekä vastaanottamiseen, paine laitteen vaihtamiselle uudempaan malliin oli vähäisempi.

Toista on nykyaikana. Koska nykyaikainen älypuhelin ei ole pelkkä puhelin vaan käytännössä taskukokoinen tietokone, käyttäjän on huolehdittava sen päivityksistä ja tarvittaessa vaihdettava laite uuteen. Uuden älypuhelimen hankinta tulee ajankohtaiseksi viimeistään siinä tilanteessa, kun vanhalle puhelimelle ei ole saatavissa enää tietoturvapäivityksiä. Sen jälkeen vanhan laitteen käyttö on tietoturvariski.

Markkinoille tulee jatkuvasti uusia puhelinmalleja ja valmistajat lanseeraavat uusia lippulaivamalleja jopa vuoden välein. Jos elektroniikkakauppiaita ja puhelinvalmistajia kuuntelee, laite tietysti kannattaisi vaihtaa uuteen mahdollisimman usein. Ympäristön kestävyyden ja kuluttajan lompakon kannalta se ei välttämättä ole järkevää.

Mikä sitten on sopiva – ja järkevä aikaväli, jonka rajoissa älypuhelin pitäisi vaihtaa uuteen?

Tietokirjailijan ja tietoturva-asiantuntijan Petteri Järvisen mukaan mitään tarkkaa aikamäärää ei ole.

– Uudet mallit ovat tietenkin aina parempia, nopeampia ja turvallisempia. Viime vuosina tekniset muutokset ovat kuitenkin jääneet vähäisiksi, älypuhelin tuntuu kehittyneen niin ”valmiiksi”, etteivät uudet mallit tuo enää oleellisia parannuksia, Järvinen kertoo Verkkouutisille.

Heikko akku on yleinen syy ostaa uusi puhelin

Puhelimen akku heikkenee hänen mukaansa kuitenkin vääjäämättä ja sen vaihtaminen huollossa voi olla kallista. Nykyaikaisen älypuhelimen akun vaihtaminen kotikonstein on hankalaa ja riskialtista, koska yleensä akku on kiinteä eikä yhtä helposti vaihdettavissa kuin vanhoissa matkapuhelimissa.

– Puhelin kannattaa vaihtaa viimeistään silloin, kun akku ei enää kestä koko päivän normaalia käyttöä, Järvinen neuvoo.

Monet vaihtavat älypuhelimensa uuteen 2-3 vuoden välein. Onko tämä liian tiheä aikaväli?

Järvisen mukaan kyse on tietenkin rahasta.

– Uudet huippumallit ovat kalliita, joten niitä ei kannata vaihtaa turhaan eikä pelkän statusarvon vuoksi. Muutamalla satasella saa kotikäyttöön riittävän puhelimen.

– Toisaalta moni haluaa välttää turhan elektroniikkajätteen tuottamista ja ostaa uuden puhelimen vasta kun on pakko. Applen puhelimet säilyttävät arvonsa Android-malleja paremmin, joten ne voi myydä vuoden, parin jälkeen vielä uudelle käyttäjälle tai luovuttaa perheenjäsenelle, mikä alentaa vaihtokynnystä, Järvinen jatkaa.

Puhelimen vaihtaminen aiheuttaa monesti myös kaikenlaista vaivaa. Esimerkiksi laitteen tiedostot ja sovellukset eivät välttämättä siirry automaattisesti uuteen puhelimeen.

– Varsinkin Android-mallista toiseen vaihtaminen on työläs operaatio, koska ohjelmat ja asetukset eivät välttämättä siirry virheettömästi. Applen mallien sisällä vaihto on helpompaa, mutta ei niissäkään ihan automaattista. Esimerkiksi monivaiheisen tunnistamisen ohjelmat (Google ja Microsoft Authenticator, suomalaisten pankkien todennusohjelmat) voivat aiheuttaa päänvaivaa ja työtä.

Puhelimen korjaaminen on tehty vaikeaksi

Älypuhelimien valmistajia on arvosteltu siitä, että nykyajan laitteet eivät ole riittävän kestäviä. Järvisen mukaan nykyiset puhelimet ovat hyviä ja ne kestävät vettä ja naarmuja aiempaa paremmin.

– Lasit ovat hyvin kestäviä ja moni hankkii puhelimen suojaksi vielä lompakkomaisen kuoren, joka suojaa kolhuilta.

Puhelimien huolto on kuitenkin tehty hankalaksi, kuten kiinteä akku osoittaa.

– Jos jotain menee mekaanisesti rikki, sen korjaaminen ei välttämättä kannata, Järvinen toteaa.

Järvisellä itsellään on eri tarkoituksiin neljä puhelinta.

– Kaksi niistä jokapäiväisessä yleiskäytössä, kumpikin pari vuotta vanhoja. Muut Android-puhelimet ovat neljä ja kuusi vuotta vanhoja.

Vanha älypuhelin voi vaarantaa tietosi

Vanhentuneen älypuhelimen käyttöön liittyy myös riskejä. Varsinkin tietoturvan kannalta.

– Vanhat puhelimet hidastuvat käytön myötä, kun muisti täyttyy ja ohjelmien koko kasvaa. Vanhoissa puhelimissa voi olla myös laite- tai ohjelmatason aukkoja, jotka mahdollistavat huijauksia ja haittaohjelmia.

Hänen mukaansa tärkeintä on pitää ohjelmistopäivitykset aina ajan tasalla.

– Sitten, kun päivityksiä ei enää tule, on syytä vaihtaa puhelin uuteen. Osa uusista ohjelmista ei edes toimi vanhoissa puhelimissa, koska ne vaativat niin paljon tehoa tai teknisiä ominaisuuksia.

Järvisen mukaan se onkin viimeinen hetki vaihtaa laite uuteen, kun tietoturvapäivityksiä ei ole enää saatavilla.

– Yleensä valmistajat lupaavat päivityksiä 3-6 vuoden ajan, mutta lupaus ei välttämättä toteudu. Kannattaa seurata päivitysilmoituksia ja tarkistaa puhelimen asetuksista, milloin viimeiset päivitykset ovat asentuneet.

