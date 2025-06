”Tärkeintä on saada aikaan talouskasvua tähän maahan”

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) muistutti eduskunnan kyselytunnilla Suomen olevan OECD-maiden vertailussa tällä hetkellä olla kokonaisveroasteeltaan ja verokiilaltaan kuudenneksi koviten verottava maa.

Purra sanoi, että edes näin korkealla kokonaisveroasteella ei pystytä rahoittamaan kaikkia nykyisiä menoja. Tämän pitäisi olla ministerin mukaan tietynlainen hälytyskello koko eduskunnalle.

– Sen sijaan tämä hallitus ei näe asiaa niin, että veroja kiristämällä me ratkaisisimme tätä tilannetta. Kaikkein tärkeintä on huolehtia siitä, että me saamme talouskasvua tähän maahan aikaiseksi ja kykenemme sitä kautta rahoittamaan näitä palveluita, Riikka Purra sanoi.

Valtiovarainministeri vastasi kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnellin esittämään kysymykseen. Hänen mukaansa on selvää, että Suomen puolustuksen ja sote-palveluiden kaltaiset valtion ydintehtävät tullaan turvaamaan.

– Näitä valtion ydintehtäviä ei kuitenkaan voi jatkuvasti rahoittaa keksimällä uusia lisäveroja suomalaisten kukkarolle. Menot on pystyttävä kattamaan nykyisten tulojen puitteissa — siis kasvua vauhdittamalla, menoja priorisoimalla ja taloutta uudistamalla, Jarno Limnell totesi.

Hänen mukaansa on huolestuttavaa, että SDP pitää ovea auki varallisuusverolle. Tämä tarkoittaisi, että valtio verottaisi yhä kovemmin niitä suomalaisia, jotka ovat turvanneet oman toimeentulonsa sekä säästäneet ja kerryttäneet varallisuutta.

– Kokoomuksen mielestä työnteon, säästämisen ja vastuun kantamisen pitää kannattaa, niin kotitalouksissa kuin valtiontaloudessakin. Jo valmiiksi raskaasti verotettua kansaa lisäverottamalla ei rakenneta toivoa tulevaisuuteen, Limnell sanoi.

Riikka Purra huomautti, että sopeutustoimia joudutaan luultavasti tekemään myös seuraavalla hallituskaudella.

– Valtiovarainministeriön epävirallisen arvion mukaan tällä hetkellä seuraavan hallituskauden välttämättömät sopeutustarpeet ovat suurin piirtein samaa luokkaa kuin tällä hallituksella, noin kymmenen miljardia euroa talouskasvun aikaansaamisen lisäksi, Purra totesi.

