Tappava ruokamyrkytys vei kahden turistin hengen – IS: Todettu myös Suomessa

Italiassa kahden turistin hengen vaatinutta vakavaa botulismia on todettu aiemmin myös Suomessa. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Verkkouutiset kertoi aiemmin, että ainakin kaksi ihmistä on kuollut myrkytyksen takia suositussa turistikohteessa Italiassa. Lisäksi ainakin 14 ihmistä on joutunut sairaalahoitoon. Myrkytykset tapahtuivat Diamanten kunnassa, Calabrian alueella Etelä-Italiassa. Sairastuneiden joukossa on myös lapsia.

Kaikkia tapauksia yhdistää se, että potilaat ovat sairastuneet botulismi-nimiseen myrkytykseen. Sen alkuperäksi epäillään uhrien syömää ruokaa. Kaikki sairastuneet olivat ostaneet ruoka-annoksensa samasta katukioskista.

Paikallisten viranomaisten mukaan myrkytyksen epäillään saaneen alkunsa ruoka-annosten sisältämästä parsakaalista. Tartunnan uskotaan saaneen alkunsa siitä, että ruokakojun elintarvikkeita on säilytetty kuumassa auringonvalossa pitkiä aikoja. Tämä on vastoin hygieniamääräyksiä ja on altistanut ruoka-aineet bakteerialtistuksille.

Suomessa botulismi on erittäin harvinainen. IS:n mukaan on kuitenkin yksittäisiä tapauksia, joissa Suomessakin on kuoltu taudin takia. Vuonna 2011 iäkäs nainen kuoli syötyään saastuneita italialaisia oliiveja. Ennen kuolemaansa hän oli viikon tehohoidossa. Myös toinen oliiveja syönyt henkilö sairastui, mutta hän selvisi hengissä.

Kyseisen tuote-erän oliivit tutkittiin, mutta botuliinia oli löytynyt vain sairastuneiden kotoa olleista purkeista. IS:n mukaan samasta erästä löytyi kuitenkin vuotavia purkkeja, joiden sisältö oli pilaantunut. Kyseessä olivat vihreät mantelitäytteiset luomuoliivit.

IS:n ja Ruokaviraston tietojen mukaan botulismitapauksia on ollut Suomessa myös ainakin vuosina 1999, 2006, 2009 ja 2013. Vaikka tapaukset ovat äärimmäisen harvinaisia, botulismi on tappavin tautia, jonka ruoasta Suomessa voi saada.