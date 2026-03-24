Mökkimatkailu väheni viime vuonna ennätyksellisesti

Vapaa-ajanmatkailu kotimaassa väheni vuonna 2025. Yöpymisen sisältäneiden vapaa-ajanmatkojen määrä painui viime vuonna ennätyksellisen alas, noin 20 miljoonaan, Tilastokeskus kertoo. Tämä on pienin mitattu määrä suomalaisten matkailu -tilaston kattamalla aikavälillä 2012–2025.
Pudotus on jyrkkä verrattuna esimerkiksi vuoteen 2021, jolloin kotimaanmatkailu eli koronarajoitusten takia kultakauttaan ja yön yli kestäneitä vapaa-ajanmatkoja tehtiin miltei 28 miljoonaa.
– Erityisen reipasta laskua nähtiin nyt ilmaismajoituksen sisältäneissä matkoissa. Näillä matkoilla tarkoitetaan esimerkiksi omalle mökille tai sukulaisten luo tehtyjä yöpymisen sisältäneitä matkoja, Tilastokeskuksen yliaktuaari Marianne Laalo kertoo tiedotteessa.
Ilmaismajoituksen sisältäneiden matkojen määrä putosi edellisvuodesta noin 23 prosentilla. Myös maksullisen yöpymisen sisältäneiden kotimaan vapaa-ajanmatkojen määrä väheni, mutta selvästi maltillisemmin, noin 3 prosentin verran.
Loivaa laskua nähtiin myös ulkomaan vapaa-ajanmatkojen määrässä. Yön yli kestäneitä, vapaa-ajalla tehtyjä matkoja ulkomaille oli reilut kuusi miljoonaa, mikä on noin kaksi prosenttia edellisvuotista vähemmän.
Vuonna 2025 kaikkiaan 44 prosenttia suomalaista teki ulkomaille suuntautuneen, yöpymisen sisältäneen vapaa-ajanmatkan. Osuus kasvoi edellisvuodesta, mutta oli selvästi pienempi kuin 2010-luvulla keskimäärin.
– Myös kotimaan vapaa-ajanmatkan vuoden aikana tehneiden osuus on pienentynyt merkittävästi viimeisen vajaan 15 vuoden aikana. Kun vuonna 2012 osuus oli vielä 92 prosenttia, viime vuonna se oli enää 81 prosenttia, Laalo sanoo.