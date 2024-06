Tämän takia Venäjä toi pilkatut ”kilpikonnatankit” rintamalle

Venäjän niin kutsutut ”hirviötankit” tai ”kilpikonnatankit” ovat saaneet osakseen runsaasti ivaa julkisuudessa. Australian armeijan kenraalimajuri (evp.) ja tunnettu sotatutkija Mick Ryan näkee erikoisten viritysten takana kuitenkin selkeää suunnittelua ja sopeutumista Ukrainan taistelukentän ainutlaatuiseen uhkaympäristöön. Vastaavaa on kuultu aiemmin muiltakin sotilasasiantuntijoilta.

Mick Ryan huomauttaa X-palvelun ketjussaan, että rintamalla nähdään jo kolmannen sukupolven kilpikonnatankkeja. Ensimmäisissä oli vain hitsattu suojakuorirakennelma. Toisen polven tankit on puolestaan varustettu lennokkien torjuntaan tarkoitetuilla elektronisen sodankäynnin järjestelmillä ja kolmannen sukupolven vaunuissa on niiden lisäksi vielä ylimääräisiä suojahäkkejä ja joskus myös miinajyrä.

Vaunuja on käytetty tavallisesti hyökkäysten tukena tavanomaisesti varustettujen vaunujen kanssa. Ukrainalla on ollut pitkään pulaa panssarintorjunta-aseista ja tykistönammuksista. Tätä on katettu etenkin lennokeilla. Niiltä kilpikonnaviritykset suojaavat tehokkaasti.

– Kyse on erityisestä ratkaisusta erityiseen ongelmaan. 26 kuukautta sotaa ja sopeutumista molemmin puolin on johtanut hyökkäysoperaatioiden kannalta yhä vaikeammaksi käyvään ympäristöön, Mick Ryan arvioi.

Hänen mukaansa erityisesti vastustajan lähelle pääseminen ja puolustusten murtaminen on osoittautunut varsin hankalaksi.

Koomisesta ulkonäöstä huolimatta kilpikonnatankkeja voidaan pitää asiantuntijan mukaan testialustoina uusille taktiikoille ja uudelle teknologialle. Mick Ryan sanoo teräshökkeleillä suojattujen vaunujen tarjoavan useita etuja ja kykyjä.

Ne ovat hänen mukaansa ensinnäkin selviytymiskykyisiä lennokkeja ja niin kutsuttuja vaanivia ammuksia vastaan. Toiseksi niitä voidaan käyttää ”elektronisiin läpimurto-operaatioihin” maahyökkäysten osana sekä lennokkeilta ja elektroniselta sodankäynniltä puolustautumisen tuomiseen osaksi eri aselajien yhteisoperaatioita. Viimeiseksi Ryan mainitsee fyysisen ja elektronisen läpimurtokyvyn yhdistämisen samalle alustalle.

Tästä huolimatta evp-kenraali ei näe virityksillä tulevaisuutta taistelukentällä.

– Ajoneuvot ovat suuria, hitaita, vaikeita hallita ja niistä on rajattu näkyvyys.

Ryan uskoo useiden pienten miehittämättömien asejärjestelmien ottavan tulevaisuudessa hoitaakseen kilpikonnatankkien nyt täyttämän aukon Ukrainan rintamalla.

– Niin Venäjällä kuin Ukrainassakin käsietään, että menestyksekäs paluu hyökkäyskannalle on avain molempien ajattelussa voiton saavuttamisesta, hän jatkaa.

Mick Ryan summaa kilpikonnatankkien olevan ”kummallisia otuksia”, jotka Ukraina tulee todennäköisesti neutraloimaan sopeutumalla niihin. Tällaisia vaunuja tuskin tullaan tämän jälkeen näkemään muualla.

Evp-kenraali huomauttaa, että tankit kertovat kuitenkin joka tapauksessa Venäjän asevoimien kyvystä sopeutua muutoksiin taistelukentällä.

– Vaikka he ovatkin olleet pääasiallisesti hitaampia oppimaan kuin Ukrainan asevoimat, ovat he onnistuneet oppimaan uutta ja sopeutumaan läpi sodan.

