Tämän hinnan Moskova maksoi Pohjois-Korean sotilaista

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un on lähettänyt Venäjän sotatoimien tueksi yli miljoona tykistöammusta, ohjuksia ja runsaasti muuta kalustoa.

Tämän lisäksi syksyllä Venäjän puolelle siirtyi arviolta 10 000–12 000 sotilaan osasto, jotka olivat ensin koulutuksessa Kaukoidän tukikohdissa. Heidät siirrettiin tämän jälkeen tukemaan taistelua Kurskiin, josta Kreml yrittää häätää alueelle elokuun alussa edenneet ukrainalaisjoukot. Lännessä tätä on pidetty merkittävänä eskalaationa ja osoituksena sodan maantieteellisestä laajenemisesta.

Pohjoiskorealaisten kerrotaan kärsineen tappioita viimeaikaisissa taisteluissa. Kuolleiden sotilaiden määrää ja henkilöllisyyttä yritetään peitellä, koska Pohjois-Korean valtionmediassa sotilaiden väitetään olevan vain ”harjoituksessa” Kurskin alueella.

Yhteistyö Moskovan kanssa on tuonut Kim Jong-unille useita etuja. Maa sai pitkään kaipaamansa turvatakuut, ulkomaista valuuttaa ja diplomaattista liikkumavaraa. New York Times -lehden mukaan Pohjois-Korea on saanut miljardien eurojen edestä elintarvikkeita, öljyä ja kehittyneitä asejärjestelmiä, mikä helpottaa kansainvälisten talouspakotteiden paineessa toimimista ja mahdollistaa asevoimien modernisoinnin.

Yhteistyö tiivistyi Venäjän silloisen puolustusministeri Sergei Shoigun vierailtua Pjongjangissa järjestetyssä asevoimien paraatissa viime vuoden heinäkuussa. Asetoimitukset alkoivat pian tämän jälkeen. Kim Jong-un vieraili viime vuoden syyskuussa Kaukoidän huippukokouksessa presidentti Vladimir Putinin kutsusta.

Eteläkorealaisen Hankuk-yliopiston tutkija Olena Guseinova arvioi Venäjän maksaneen Pohjois-Korealle yli viiden miljardin euron edestä rahaa, kalustoa ja raaka-aineita. Sotilaiden lähettäminen tuo Kim Jong-unille noin 500 miljoonan euron vuositulot. Summa on mittava, sillä maan kaikki vientitulot olivat viime vuonna vain 315 miljoonaa euroa.

Kremlille annettava tuki on heikentänyt Pohjois-Korean asevoimien kykyä taistella mahdollisessa konfliktissa etelänaapuriaan vastaan. Tämä vähentää sodan uhkaa Korean niemimaalla ainakin lähitulevaisuudessa.