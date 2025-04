Suomella on useita keinoja selviytyä aggressiivisen Venäjän ja kiihtyvän kauppasodan tuoksinassa, arvioi pääministeri Petteri Orpo lauantaina Turussa pidetyssä kokoomuksen Rauhassa ja valppaana -keskustelutilaisuudessa.

Viime päivinä puheenaiheeksi on noussut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin muulle maailmalle määräämät tuontitullit. Orpo sanoi toivovansa, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump käyttää niitä neuvottelukeinona.

– Ensin lyödään pöytään rajut tavoitteet, ja lopputulema on jotain muuta, Orpo tiivisti.

Suomelle tilanteessa turvaa tuo vahva ja yhtenäinen Euroopan unioni.

– Pitää olla vahvoja. Pitää olla valmiita vastatoimiin. Ne on valmisteltu, edetään jos on tarpeen, ja haetaan hyvää ratkaisua, Orpo kertoi EU:n mahdollisesta reaktiosta Trumpin tulleihin.

Orpo kuitenkin harmittelee nykytilannetta. Euroopalla on suuria haasteita turvallisuuden suhteen Venäjän vuoksi, ja kauppasodan eskaloituminen vaikeuttaisi tilannetta entisestään. Etenkin Suomen kaltaisen pienen maan näkökulmasta tilanne on haastava.

Orpon mukaan Suomella on kuitenkin useita toimintamahdollisuuksia.

– Suomen on oltava siinä porukassa, joka puolustaa moninkeskeistä maailmanjärjestystä. Se on pienen maan etu. Jos tämä menee suurvaltavetoiseksi, se on vaarallista, Orpo linjasi.

Pääministerin mukaan pienen maan pitää myös tehdä yhteistyötä. Suomelle ylivoimaisesti tärkein kumppani on EU.

Orpo toivookin EU:n miettivän vallitsevan kriisin mentyä ohi, että miten unionista saataisiin entistäkin vahvempi.

– Minä esimerkiksi haluan, että Euroopalla on kykyä toimia päättäväisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä, Orpo totesi.

– Sen takia EU ei ole nyt missään pöydissä, koska meillä ei ole annettu Euroopan unionille tai komissiolle oikeutta tehdä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa muuten, kuin yksimielisyyden takana.

Käytännössä se tarkoittaa, että päätöksenteko on hidasta ja erimielistä. Orpon mukaan ei tarvita kuin yksi Viktor [Orban] pilaamaan EU:n yhtenäisyys.

Lopuksi pääministeri peräänkuuluttaa kahdenvälisten suhteiden ylläpitoa Yhdysvaltoihin ja muihin kumppanimaihin sekä kokonaisturvallisuuden vahvistamista kotimaassa.

– [Kokonaisturvallisuusajattelu] täytyy todella täytyy ajaa läpi koko yhteiskunnan. […] Kaikkiin erilaisiin uhkiin ja vaikuttamiseen, kyberuhkiin, hybridivaikuttamiseen, kaikkeen pitää olla valmis, Orpo painotti.