Tämä voi unohtua joulusiivouksessa – jopa tulipalon vaara

Joulusiivous on useassa suomalaistaloudessa perinne, jolla valmistellaan koti juhlapyhien viettoon. Samalla tulee siivottua sellaisia osa-alueita kodista, jotka tavallisessa viikkosiivouksessa jäävät vähemmälle huomiolle. Siivousalan yrittäjällä Reetta Alastalolla on yksi viesti jokaiseen kotiin.

– Joulusiivouksessa ei tarvitse puunata jokaista kodin pintaa, mutta kannustan suomalaisia puhdistamaan jouluksi edes yhden helposti unohtuvan kohteen: liesituulettimen rasvasuodattimen. Moni muistaa pestä kyllä uunin ja jääkaapin, mutta rasvasuodattimen pesu unohtuu helposti, sillä sen lika ei ole jatkuvasti näkyvillä. Likaisena rasvasuodatin on kuitenkin merkittävä paloturvallisuusriski, Alastalo sanoo Koti puhtaaksi-yrityksen tiedotteessa.

Pese liesituulettimen rasvasuodatin

Liesituulettimen puhdistus on tärkeää paloturvallisuuden kannalta, sillä likaisena se saattaa valuttaa rasvaa liedelle. Rasvansuodattimen pesu on suositeltavaa tehdä noin kolmen kuukauden välein, jotta liesituuletin toimii tehokkaasti.

Näin puhdistat rasvansuodattimen helposti kotona:

– Kytke virta pois ja irrota rasvasuodatin liesituulettimesta.

– Täytä lavuaari kuumalla vedellä ja kaada sekaan noin desilitra ruokasoodaa.

– Laske suodatin veteen ja jätä se hetkeksi likoamaan.

– Odota, kunnes poreilu loppuu.

– Toista tarvittaessa. Huuhtele ja jätä kuivumaan.

– Pyyhi liesituuletin ja aseta rasvansuodatin takaisin.

Pyyhi valokatkaisijat ja ovenkahvat

Virusten leviämistä voi ehkäistä jouluna puhdistamalla huolellisesti ovenkahvat ja valokatkaisijat, sillä niihin moni koskee jatkuvasti. Tämä toimenpide on yksinkertainen ja nopea toteuttaa, mutta voi parhaimmillaan säästää ikävältä flunssakierteeltä. Kostuta mikrokuituliina ja pyyhi jokainen kahva ja katkaisija mietoa yleispuhdistusainetta apuna käyttäen. Tarvittaessa voit käyttää myös desinfiointiainetta.

Puhdista astianpesukone

Jouluruokien valmistuksesta syntyy paljon tiskiä, joka kuormittaa astianpesukonetta. Puhdistamalla rasvan ja ruokajäämät koneesta varmistat, että pesuteho säilyy hyvänä ja pesee huolella suuretkin määrät astioita. Astianpesukoneen puhdistus käy näppärästi esimerkiksi etikan ja ruokasoodan avulla:

– Kaada 2 dl etikkaa astianpesukoneen alatasolle.

– Annostele 1 dl ruokasoodaa astiaan ja aseta se astianpesukoneen ylätasolle

– Käynnistä normaali pesuohjelma.

– Anna koneen luukun olla ohjelman päättymisen jälkeen kiinni 20 minuuttia, jotta kuuma höyry tehostaa puhdistusvaikutusta.

– Pyyhi irronnut lika koneen sisäpinnoista ja tiivisteistä kuivan mikrokuituliinan avulla.

– Pese kone lopuksi vielä kerran tyhjänä normaalilla pesuohjelmalla.

Pikapuhdista ikkunat

Jos ikkunoiden pesu on jäänyt välistä, riittää jouluksi pelkkä sisäpuolen puhdistus. Nopein tapa puhdistaa ikkunat on käyttää mikrokuituliinaa tai ikkunakuivainta sekä lämmintä vettä, johon on lisätty tilkka etikkaa. Tämä poistaa tahrat ja antaa ikkunoille kirkkaan pinnan nopeasti.

Pikapuhdista ikkunat näin:

– Sumuta vesi-etikkaliuos ikkunan sisäpinnalle tasaisesti.

– Pyyhi ikkuna kuivaksi joko mikrokuituliinalla pyörivin liikkein tai lastalla ylhäältä alaspäin vaakasuorin vedoin. Muista pyyhkiä lastan kumiosa kuivaksi jokaisen vedon jälkeen.

– Tarkista lopuksi pesutulos ja kiillota ikkunan pinta kuivalla mikrokuituliinalla.

Luo kotiin tunnelmallinen tuoksu

Jouluinen tuoksu kruunaa vasta siivotun kodin. Kemikaalittoman ja luonnollisen tuoksun voit loihtia helposti keittämällä kattilassa esimerkiksi appelsiinia, kanelitankoja, muskottipähkinää, neilikkaa ja rosmariinia. Tämä tuoksu leviää kodissa ja tuo lämpimän joulufiiliksen ilman voimakkaita keinotekoisia tuoksuja.

– Jos taas tavoitteena on neutraloida hajuja, voi kattilaan laittaa mausteiden sijasta sitruunaviipaleita ja lorauksen etikkaa, Alastalo vinkkaa.