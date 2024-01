Tämä selittää hyökkääjän onnistuneita ohjusiskuja – ”Ukraina tarvitsee lisää ilmatorjuntaa”

Oslon yliopiston ohjusteknologian tutkija Fabian Hoffmann kommentoi viestipalvelu X:ssä Venäjän varhain maanantaiaamuna tekemiä ohjusiskuja Ukrainaan.

– Nämä onnistuneet ohjushyökkäykset voivat johtua siitä, että Venäjä on säästänyt viime kuukausien aikana vaikeasti torjuttavia ohjuksiaan ja että Ukrainalla ei ole riittävästi ohjuspuolustusjärjestelmiä puolustaakseen maantieteellisesti hajallaan olevia arvokkaita kohteita, hän arvioi.

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjän joukot laukaisivat yhteensä 59 erilaista ohjusta ja lennokkia ukrainalaisiin kohteisiin. Puolustaja kertoo ampuneensa alas 18 risteilyohjusta ja kahdeksan Shahed-lennokkia.

Iskuja kohdistettiin teollisuus- ja sotilaslaitoksiin sekä yksityisiin asuinrakennuksiin Harkovassa, Dniprossa, Zaporižžjassa, Dnipropetrovskissa ja Hmelnytskyissä.

– Hienoa, että Skynex on saapunut Ukrainaan. Mutta Ukraina tarvitsee lisää ilmatorjuntajärjestelmiä – kuten Patriot, SAMP-T ja S-300V – torjuakseen korkealla olevia uhkia, Hoffmann sanoo.

Ukrainan kerrotaan saaneen taas huippumodernin SKYNEX-ilmatorjuntajärjestelmän osana Saksan tuoretta aseapupakettia. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Rheinmetallin valmistama asejärjestelmä edustaa nykyaikaisinta kalustoa, jota Ukrainalle on länsimaista toimitettu. Autolavetilla liikkuva SKYNEX koostuu tutkajärjestelmästä ja 35 millimetrin tykistä.

It's great that Skynex has arrived in Ukraine. But Ukraine needs additional systems to deal with high-altitude threats, such as Patriot, SAMP-T, and S-300V. 2/2

— Fabian Hoffmann (@FRHoffmann1) January 8, 2024