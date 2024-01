Ukraina sai taas huippumodernin aseen – Tämä on ovelia ammuksia ampuva SKYNEX

Saksan tuoreessa aseapupaketissa Ukrainaan oli mukana varsin toivottu ase. Julkisuudessa olevien tietojen mukaan Ukraina sai taas huippumodernin SKYNEX-ilmatorjuntajärjestelmän.

Rheinmetallin valmistama asejärjestelmä edustaa nykyaikaisinta kalustoa, jota Ukrainalle on länsimaista toimitettu.

SKYNEX:n toimintaa on suitsutettu rintamalla, ja Ukraina toivoi lisää aseita jo viime vuoden keväällä.

Ilmatorjuntajärjestelmä ei ole vielä virallisesti käytössä missään muualla kuin Ukrainassa. Todellinen sotatilanne on siis myös aseen valmistajalle mahdollisuus saada tietoa siitä, miten järjestelmä toimii tosipaikassa.

Asejärjestelmiä on nyt toimitettu Ukrainaan tiettävästi yhteensä kolme kappaletta. Pienet määrät johtuvat aseen kymmenien miljoonien eurojen hintalapusta ja siitä, että niitä on valmistettu käytännössä vasta koetuotantosarja.

Verkkouutiset on kertonut SKYNEX:n toiminnasta, tekniikasta ja historiasta aiemmin yksityiskohtaisesti tässä jutussa.

Asejärjestelmä on suunniteltu erityisesti risteilyohjusten ja muiden täsmäaseiden sekä lennokkien torjuntaan.

Autolavetilla liikkuva SKYNEX koostuu tutkajärjestelmästä ja 35 millimetrin tykistä. Rheinmetallin pääosin omistaman Oerlikonin valmistama tykki ampuu AHEAD-nimellä tunnettuja ammuksia. Ne hajoavat ennen kohdetta ilmassa 152 pieneksi tytärammukseksi. Kartiomaisessa muodostelmassa lentävät tytärammukset repivät kohteen rikki. Ammuksen ominaisuudet tekevät aseesta tehokkaan myös esimerkiksi lennokkiparvia vastaan.

Aseen toimintaan voi tutustua alta löytyviltä videoilta. Niistä ensimmäinen näyttää SKYNEX:n pudottamassa lennokkiparven.

LUE MYÖS:

Ukrainalla on ilmatorjunta-ase, jota ei ole kenelläkään muulla



While the US is paralyzed by a Congress on Putin's payroll, Germany tries to pick up the slack, delivering another package of goodies, including one of the newest air defense systems. pic.twitter.com/sgfMDpeG7I

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 4, 2024