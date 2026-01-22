Tämä on Vladimir Putinin heikko kohta – Näin Venäjä romahtaa

Venäjä yrittää säilyttää imperialistisen ulottuvuutensa sodan avulla noudattaen tuttua ja kohtalokasta kaavaa, kertoo Itä-Euroopan historian asiantuntija, Harvardin yliopiston professori Serhi Plohi.

Hänen mukaansa imperiumin romahdus tapahtuu harvoin yhdessä hetkessä. Se tapahtuu paineen, virhearviointien ja konfliktien kautta, vaikka se kestäisi vuosikymmeniä tai vuosisatoja. Maailma on nähnyt monia imperiumeja, ja ne kaikki ovat lopulta romahtaneet.

Plohi selittää United24-median haastattelussa mitä imperialistisia piirteitä Venäjällä on edelleen ja miksi sekin ennemmin tai myöhemmin kaatuu.

Imperiumit kaatuvat usein sotien aikana tai niiden seurauksena. Ne voivat romahtaa myös suhteellisen rauhallisissa olosuhteissa esimerkiksi talousongelmien vuoksi.

– Tällä hetkellä Venäjä on tilanteessa, jossa se järjestelmällisesti kuluttaa loppuun reservejään – sotilaallisia, taloudellisia, poliittisia ja muita. Jos nämä prosessit jatkuvat ja kiihtyvät, juuri tällä tavalla Venäjä voitaisiin kukistaa, Plohi sanoo viitaten heikkoon kohtaan.

Onko perusteita uskoa, että Ukrainan vastarinta voisi toimia katalyyttina Venäjän romahdukselle?

– Ehdottomasti. Vuonna 2022 näimme mielenosoituksia sotilaallista liikekannallepanoa vastaan ja levottomuuksia eri alueilla. Vuonna 2023 näimme Jevgeni Prigozhinin kapinan Venäjällä. Samaan aikaan Ukrainalla saavutti menestystä taistelukentällä. Tuolloin Venäjä ajautui heikoimpaan asemaansa. Sitten (Venäjän presidentti Vladimir) Putin turvautui ydinasekiristykseen – ja se toimi: liittolaiset vähensivät tukeaan Ukrainalle.

– Sota jatkuu. Länsi on tullut paljon vähemmän yhtenäiseksi. Tilanne rintamalla on vaikea Ukrainalle. Mutta samaan aikaan Venäjän talous uupuu yhä enemmän, Plohi toteaa.

Mitä imperialistisia piirteitä nyky-Venäjällä on?

– Katsokaa vain karttaa. Tämä ei ole kansallisvaltio eikä poliittinen kansallisvaltio; poliittiset kansakunnat eivät saavuta tällaisia mittakaavoja. Se on selvästi imperiumin alue. Toiseksi se on monikansallinen. Kolmanneksi hallinto on keskitetty ja itsehallinto on minimaalista, hän sanoo.

– Toinen piirre on geopoliittiset haasteet. Venäjän on kamppailtava Japania, Yhdysvaltoja, Ukrainaa, Eurooppaa ja Irania vastaan ja kiisteltävä arktisesta alueesta. Tämä on luettelo ongelmista, joita vain imperiumit kohtaavat.

Plohin mukaan Venäjä yrittää parhaillaan pysäyttää imperialismin rappeutumisen, mikä on monitahoinen prosessi ja voi kestää vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja.

– Venäjä yrittää joko jäädyttää tai muuttaa imperiumin hajoamisprosessia. Se yrittää pitää kiinni rajoistaan ja laajentaa niitä ukrainalaisten ja valkovenäläisten kustannuksella. Moskovan ihannenäkemyksen mukaan heidät on tarkoitus sulauttaa venäläisiin kasvattaen siten imperiumin slaavilaista elementtiä. Venäjän tärkein tavoite on säilyttää imperiumi ja muotoilla se kansallisvaltioksi.

– Putin haluaa säilyttää imperialistisen alueen ja muuttaa sen yksikansalliseksi valtioksi, ei monikansalliseksi.