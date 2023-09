Tämä on Ukrainan uusi panssarinyrkki – Evp-kenraali kertoo, miten Abramseja käytetään

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling analysoi CNN:llä, miten Ukraina voisi käyttää tehokkaasti amerikkalaisia M1 Abrams -taistelupanssarivaunuja.

Abramsien ensimmäinen erä saapui hiljattain Ukrainaan. Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto on luvannut lähettää yhteensä 31 Abramsia Ukrainan tueksi. Loput vaunut saapuvat lähikuukausien aikana.

Hertlingiltä kysyttiin, millä tavalla Abramsit vaikuttavat sodan ja Ukrainan vastahyökkäyksen kulkuun.

– Tiedän, miten itse käyttäisin niitä. Odottaisin, että eri suunnilla käynnissä oleva (Ukrainan) vastahyökkäys johtaisi (suurempiin) läpimurto-operaatioihin, hän sanoo.

– Sen jälkeen Abramseja voitaisiin käyttää osana eri aselajeista muodostettua ryhmää (jalkaväki, tykistö, ilmapuolustus ja pioneerit) ja jatkaa hyökkäystä tärkeisiin kohteisiin ja tavoitteisiin. Minun mielestäni Abramseja hyödynnetään parhaiten eri aselajeista muodostetun ryhmän liikkuvana, iskukykyisenä panssarinyrkkinä.

Yhdysvaltalaisia tankkeja on luonnehdittu maailman kehittyneimmiksi.

– Heti kun on selvillä, missä (Venäjän puolustuslinjojen kohdassa) halutaan murtautua läpi ja alueella olevat miinat on raivattu, Abramsit voidaan heittää taisteluun panssarinyrkkinä (lopullista) läpimurtoa ja hyökkäyksen jatkamista varten. Ne voivat liikkua erittäin nopeasti, jos huoltotoimenpiteitä pystytään ylläpitämään, Hertling toteaa.

Ukrainan sotilastiedustelun johtaja Kyrylo Budanovin mukaan modernia panssarikalustoa on käytettävä hyvin huolellisesti ja varovaisesti läpimurto-operaatioiden tukena. Rintamalla uhkana ovat panssarintorjunta-aseiden ja miinojen lisäksi Venäjän räjähdelennokit.

Ukraina ylitti äskettäin Venäjän tärkeimmän puolustuslinjan panssaroiduilla ajoneuvoilla. Vastahyökkäyksen pääpaino on eteläisellä Zaporizzjan alueella. Lopullista läpimurtoa ei ole kuitenkaan toistaiseksi saatu aikaan.

Ukrainan uskotaan haluavan katkaista Venäjän ja miehitetyn Krimin yhdistävän ”maasillan”.

