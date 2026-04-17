Tämä on suosituin tapa työskennellä – ”Tuottavuus ei kasva läsnäolosta”

Lähi- ja etätyötä yhdistelevä hybridityö nähdään ylivoimaisesti mieluisimpana työnteon muotona, ilmenee Suomen ekonomien jäsenilleen tekemästä kyselystä.

Vain 16 prosenttia esihenkilöistä pitää lähityötä tuottavuuden kannalta parhaana vaihtoehtona. Kaikista vastaajista lähityön valitsi parhaaksi noin kymmenesosa.

Selvä enemmistö korostaa etätyön merkitystä: 72 prosenttia pitää mahdollisuutta työskennellä etänä erittäin tärkeänä. Pelkkä etätyö ei kuitenkaan nouse ykköseksi, vaan parhaana ratkaisuna pidetään hybridityötä, jossa yhdistyvät etä- ja lähityö. Näkemys on yhteinen sekä esihenkilöille että työntekijöille, mutta esihenkilöt kannattavat mallia vielä työntekijöitäkin vahvemmin.

Hybridityön toimivuus riippuu tutkimuksen mukaan pitkälti työpaikan käytännöistä ja kulttuurista. Suomen ekonomien erityisasiantuntija Riikka Sipilä korostaa, että pelisäännöt ratkaisevat.

– Tuottavuus ei kasva läsnäolosta vaan tekemisen laadusta, ja sen varmistamiseksi tarvitaan pelisäännöt, Sipilä sanoo tiedotteessa.

Tutkimus paljastaa myös selkeän eron esihenkilöiden ja työntekijöiden kokemuksissa. Esihenkilöistä 65 prosenttia kokee, että henkilöstöä on kuultu etätyökäytännöistä päätettäessä, mutta työntekijöistä näin arvioi selvästi alle puolet.

Kyselyn tulokset viittaavat siihen, että vaikka hybridityö on vakiintunut suosituimmaksi malliksi, sen käytännön toteutuksessa on edelleen kitkaa työpaikoilla. Kyselyyn vastasi 2 049 jäsentä, joista 641 toimi esihenkilöinä.

