”Tämä on resepti uuteen sotaan”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelma tulisi hylätä, sanoo meppi ja ulkopolitiikan asiantuntija Mika Aaltola (kok./epp).

– Tämä ”rauhansuunnitelma” ei ole rauhansuunnitelma. Se on Jalta 2.0, jossa aggressiivisuus palkitaan, Ukraina neutraloidaan ja Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri käytännössä annetaan USA:n ja Venäjän päätösvaltaan, kirjoittaa Aaltola X-viestipalvelussa.

Aaltola toteaa, että sopimus, jossa annetaan pois oma suvereniteetti taistelujen taukoamiseksi ei merkitse rauhaa.

– Se on resepti uuteen sotaan ja tulisi hylätä.

Ehdotus muistuttaa Aaltolan mukaan Venäjän vuonna 2021 antamaa vaatimuslistaa, jossa Moskova esitti omia turvallisuusjärjestelyihin ja muun muassa Naton laajentumiseen liittyviä ehtojaan.

– Se jäädyttää Ukrainan pysyvään puolueettomuuteen, leikkaa sen armeijan, legitimoi Venäjän aluevalloitukset ja tuo Moskovan takaisin Euroopan turvallisuusjärjestyksen yhdeksi arkkitehdiksi. Euroopasta tulee maksaja, ei toimija, kun taas hyökkääjä saa pakotehelpotuksia, paluun G8-ryhmään ja yhteisiä taloushankkeita. Tämä ei ole diplomatiaa, vaan Euroopan pään yli tehty geopoliittinen järjestely, joka hylkää suvereniteetin, alueellisen koskemattomuuden sekä vastuunoton periaatteet, Aaltola painottaa.

– Rauha, jossa miehittäminen palkitaan, ei ole rauha. Se on strateginen antautuminen, joka houkuttelee seuraavaan konfliktiin, hän toteaa.