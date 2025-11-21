Verkkouutiset

Venäjän tuhottu tankki esillä Kiovassa 20. marraskuuta. AFP / LEHTIKUVA / TETIANA DZHAFAROVA

”Tämä on resepti uuteen sotaan”

Ukrainalle esitetty rauhansuunnitelma palkitsisi hyökkääjän aggression, toteaa Mika Aaltola.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelma tulisi hylätä, sanoo meppi ja ulkopolitiikan asiantuntija Mika Aaltola (kok./epp).

– Tämä ”rauhansuunnitelma” ei ole rauhansuunnitelma. Se on Jalta 2.0, jossa aggressiivisuus palkitaan, Ukraina neutraloidaan ja Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri käytännössä annetaan USA:n ja Venäjän päätösvaltaan, kirjoittaa Aaltola X-viestipalvelussa.

Aaltola toteaa, että sopimus, jossa annetaan pois oma suvereniteetti taistelujen taukoamiseksi ei merkitse rauhaa.

– Se on resepti uuteen sotaan ja tulisi hylätä.

Ehdotus muistuttaa Aaltolan mukaan Venäjän vuonna 2021 antamaa vaatimuslistaa, jossa Moskova esitti omia turvallisuusjärjestelyihin ja muun muassa Naton laajentumiseen liittyviä ehtojaan.

– Se jäädyttää Ukrainan pysyvään puolueettomuuteen, leikkaa sen armeijan, legitimoi Venäjän aluevalloitukset ja tuo Moskovan takaisin Euroopan turvallisuusjärjestyksen yhdeksi arkkitehdiksi. Euroopasta tulee maksaja, ei toimija, kun taas hyökkääjä saa pakotehelpotuksia, paluun G8-ryhmään ja yhteisiä taloushankkeita. Tämä ei ole diplomatiaa, vaan Euroopan pään yli tehty geopoliittinen järjestely, joka hylkää suvereniteetin, alueellisen koskemattomuuden sekä vastuunoton periaatteet, Aaltola painottaa.

– Rauha, jossa miehittäminen palkitaan, ei ole rauha. Se on strateginen antautuminen, joka houkuttelee seuraavaan konfliktiin, hän toteaa.

