Tämä on monelle suurin sijoitus, silti sitä hoidetaan huonosti

Suomalaiset hoitavat omistusasuntojaan huonommin kuin muita, selvästi pienempiä sijoituskohteitaan, kirjoittaa Estate App -yhtiön toimitusjohtaja Patrick Nyberg Talouselämän mielipidepalstalla.

Ongelmaksi muodostuu Nybergin mukaan usein remonttien lykkääminen viime hetkeen.

– Kaksi kolmesta aloittaa putkiremontin myöhässä, mikä voi lisätä kokonaiskustannuksia jopa 30 prosentilla. Eli osakas saattaa joutui maksamaan putkiremontista useita tuhansia enemmän, koska sijoituksesta ei oltu pidetty hyvää huolta, hän toteaa.

Lykkäyksiä tehdään Nybergin mukaan usein rahoituksen puutteen vuoksi. Lopulta lykätty remontti voi painaa asuntojen hintoja alas ja pitkittää niiden myyntiaikoja.

Hän huomauttaa, että ongelma ei vaikuta ainoastaan asunnon omistavaan yksilöön. Asunnot muodostavat suurimman osan kotitalouksien nettovarallisuudesta.

– Kun asuntojen arvo rapautuu laiminlyöntien vuoksi, häviää samalla veropohjaa ja kulutusmahdollisuuksia. Toisaalta oikein ajoitetut investoinnit vahvistavat sekä omistajan taloutta että yhteiskunnan kestävyyttä, Nyberg summaa.

