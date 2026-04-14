Virkamies Ylelle: Vesimaksuja on nostettava

Suomessa vesi on liian halpaa, maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Reetta Kuronen sanoo Ylelle.

– Vesimaksujen on väistämättä noustava, jotta me pystymme pitämään vesihuollon tason laadukkaana, Kuronen sanoo.

Veden hinnassa on suurta alueellista vaihtelua. Ero halvimman ja kalleimman veden välillä voi omakotitalossa olla satoja tai jopa yli tuhat euroa vuodessa. Keskimäärin edullisinta vesi on pienissä vesiosuuskunnissa, joissa toiminta on kevyttä ja kustannuksia pidetään kurissa esimerkiksi ostopalveluilla.

Hintatasoa painaa kuitenkin se, että kaikkia tarvittavia investointeja ei ole sisällytetty maksuihin. Vesiverkostot ovat paikoin heikossa kunnossa ja korjausvelkaa on kertynyt runsaasti.

– Voidaan jopa sanoa, että vesi on kestämättömän halpaa, koska monin paikoin veden hintaan ei ole laskettu sisään investointeja, mitä olisi tarpeen tehdä, Kuronen toteaa Ylelle.

Uusi vesihuoltolaki velvoittaa parantamaan verkostojen kuntoa ja taloudenpitoa. Tämä lisää investointitarpeita ja nostaa paineita vesimaksujen korotuksiin eri puolilla maata.