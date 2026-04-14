Yksi varuste nousee nyt vuokra-asunnoissa ylitse muiden

Suomalaisten vuokra-asuntohaussa korostuvat nyt varustelutaso ja keskeiset sijainnit, kertoo asunnonhakupalvelu Oikotie tuoreessa katsauksessaan. Helsingissä kysyntä painottuu perinteisille arvoalueille, kun taas Turussa asunnonetsintä poikkeaa muusta maasta selvästi.

Vuokra-asuntoa etsivät suomalaiset hakevat useimmin astianpesukonetta. Sen lisäksi suosituimpia hakusanoja alkuvuonna olivat loft-asunto, parvi, sauna ja lasitettu parveke. Oikotien mukaan näistä muodostuu keskimääräinen “ihannevuokra-asunto”.

– Astianpesukone on tällä hetkellä ylivertainen vetovoimatekijä. Vuokralaisista on nyt paljon kilpailua, joten halutuimmat ominaisuudet ovat hyvin ratkaisevia, sanoo Tiina Aalto-Fischer tiedotteessa.

Helsingissä vuokrakysyntä keskittyy selvästi kantakaupungin arvostetuille alueille. Suosituimpia ovat Töölö, Punavuori, Ullanlinna ja Kamppi, ja myös Lauttasaari kuuluu kärkijoukkoon. Sen sijaan perinteiset opiskelija-alueet eivät nouse yhtä vahvasti: vain Kallio ja Vallila yltävät kymmenen kärkeen.

Aalto-Fischerin mukaan ilmiö kertoo paitsi alueiden vetovoimasta myös vuokrien laskusta.

– Arvoalueetkin ovat nyt monen saavutettavissa.

Turussa haetaan postinumeroilla

Turun vuokra-asuntomarkkinassa erottuu poikkeus: asuntoja haetaan usein postinumeroiden perusteella kaupunginosien nimien sijaan. Ilmiö on harvinainen muualla Suomessa.

Taustalla voi olla kaupungin tapa viitata keskustan alueisiin numeroilla, kuten “III kaupunginosa”.

Turussa myös kaupunginosien suosio on elänyt nopeasti. Kärkikymmenikköön ovat nousseet esimerkiksi Kasarmialue, Nummi, Lauste ja Port Arthur, kun taas viime vuonna suosittu Raunistula on pudonnut listalta.

Tampereella Pispala jää puristuksiin

Tampereella vuokrakysyntä on siirtynyt uusiin ja kehittyviin alueisiin. Ranta-Tampella ja Tampella ovat nousseet selvästi, kun taas pitkään suosittu Pispala on pudonnut kärkikymmeniköstä.

Aalto-Fischerin mukaan Pispala jää kahden suunnan väliin: toisaalta keskustan läheiset uudet alueet vetävät puoleensa, toisaalta ulommilla alueilla kasvaa kiinnostus.

Vantaalla puolestaan Kivistö on noussut toiseksi halutuimmaksi vuokra-alueeksi ja ohittanut perinteisesti vahvan Myyrmäen. Samalla useiden alueiden suosio vaihtelee nopeasti.

Kriteerit eri kuin omistusasumisessa

Oikotien mukaan vuokra-asumisen trendit poikkeavat selvästi omistusasumisesta. Vetovoimaa mitataan hakumäärillä eli sillä, mistä vuokra-asuntoja halutaan etsiä – ei sillä, missä niitä lopulta vuokrataan.

Palvelua käyttää viikoittain yli miljoona suomalaista, joten hakudata antaa suuntaa kaupunkiasumisen muuttuvista mieltymyksistä.

Keskeinen kysymys on, jääkö arvoalueiden vahva asema pysyväksi vai muuttuuko kysyntä jälleen, jos vuokrataso kääntyy nousuun.

