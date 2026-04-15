Vuokratontin korotukset voivat laskea asunnon arvoa merkittävästi

Vuokratontin ehdot voivat tuoda monelle ikävän yllätyksen, varoittaa Vuokraturvan toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola blogissaan.

Vuokratontti ei ole Metsolan mukaan lähtökohtaisesti ongelma, vaan sitä on alkujaan käytetty keinona tehdä asunnon ostamisesta edullisempaa. Hänen mukaansa tilanne muuttui kuitenkin runsas kymmenen vuotta sitten, kun tonttirahastot alkoivat ostaa uusien asuintalojen tontteja ja asunnonostajat hankkivat vain tontin päälle rakennetut asunnot.

– Tontinvuokra on tonttirahastoilla lähtötilanteessa yleensä kohtuullinen, mutta kovat ehdot tulevista vuokrankorotuksista jäivät usein huomaamatta. Todella moni osti asunnon niin ettei saanut, nähnyt tai lukenut tontinvuokrasopimusta, joka saattoi sisältää korotusautomaatin. Se, että vuokratonttia pidettiin sivuseikkana, mahdollisti tällaisen aukon, Metsola kirjoittaa.

– Taloyhtiö asuntoineen on naimisissa tontin kanssa, eikä voi muuttaa pois. Vuosi vuodelta ylöspäin kipuava tonttivuokra voi tulevaisuudessa laskea asuntojen arvoa merkittävästi, kun asunnon myyminen vaikeutuu kovien kulujen takia, hän varoittaa.

Hän arvostelee tonttirahastojen voitontavoittelua.

– Tontinvuokran korotusehdot ja lunastushinnan kehitys voivat olla kohtuuttomia. Pahimpia voi kutsua orjasopimuksiksi. Olen kuvannut räikeimpiä ylilyöntejä suorastaan sikamaisiksi. Tonttivuokrasopimuksia on tehty jopa 100 vuoden mittaisiksi korotusautomaatilla ja ilman lunastusmahdollisuutta. On vaikea ymmärtää, miten ihmisen ehkä suurimmassa taloudellisessa päätöksessä häntä saa viilata linssiin tavalla, joka tuntuu kohtuuttomalta.

Metsolan mukaan ongelma on myös se, ettei tontinvuokraehtojen kohtuullisuutta säädellä nykyisin riittävän tarkasti laissa.

– Ehtojen rajoittaminen olisi kohtuullisen yksinkertaista. Huoneenvuokralaki määrittelee, millaisia ehtoja asuntojen vuokrasopimuksessa saa olla. Vastaavasti voitaisiin lailla rajoittaa tontinvuokrasopimuksien ehtoja ja määrittää kohtuullisuuden rajat, hän kirjoittaa.

– Ehdotan lisäksi velvollisuutta esittää ostajalle korotusehtoja havainnollistava laskelma tontinvuokran sallitusta tulevasta kehityksestä. Kaikkeen kauppaan kuuluu se, että molemmat osapuolet ymmärtävät mihin sitoutuvat.

Hänen arvionsa mukaan kohtuuttomat vuokratonttiehdot lisäävät nyt epävarmuutta ja hidastavat asuntokauppaa turhaan. Samalla hän muistuttaa, että vuokratonteille on edelleen todellinen tarve, koska uudisrakentaminen on Suomessa kallista ja kohtuullisin ehdoin vuokratontti voi edelleen alentaa asunnon ostamisen kynnystä.