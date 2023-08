Tämä on maailman isoin sotalaiva – ”sille ei ole kilpailijaa”

Puolustusliitto Nato on julkaissut sosiaalisessa mediassa yhdeksänminuuttisen lyhytdokumentin maailman isoimmasta sotalaivasta. Se USS Gerald R. Ford (CVN-78).

Nimensä laiva on saanut Yhdysvaltain entisen presidentin mukaan. Dokumentti on katsottavissa tämän jutun lopussa.

Kyseessä on maailman suurin sotalaiva ja Yhdysvaltain laivaston uusin ja teknologisesti kehittynein lentotukialus. Alus ylitti Atlantin ensimmäistä kertaa vuonna 2022.

Naton mukaan maailmassa ei ole alusta, josta olisi sille kilpailijaksi.

Dokumentilla katsoja pääsee tutustumaan, millaista työskentely lentotukialuksella on. Yhteensä laivalla työskentelee kaikkiaan 4 000 ihmistä.

Dokumentissa huomautetaan, että kyseessä ei ole pelkkä laiva, sillä se on työntekijöilleen myös toimisto, ruokailupaikka, koti ja kuntosali.

Alus osallistui liittouman yhteisiin Silent Wolverine -harjoituksiin Portugalin rannikon edustalla, johon osallistui 11 alusta kuudesta Naton jäsenmaasta. Harjoituksen aikana se koordinoi Kanadan, Tanskan, Ranskan, Saksan, Alankomaiden ja Espanjan alusten kanssa. Harjoittelut antoivat Nato-liittolaisille mahdollisuuden nähdä maailman suurimman sotalaivan toiminnassa ja tutustua sen järjestelmiin.

The largest warship in the world and the @USNavy’s newest and most advanced aircraft carrier, 🇺🇸 @Warship_78 crossed the Atlantic for its first operational deployment in 2022.

What was it like to sail the high seas on a floating airbase? ⤵️

— NATO (@NATO) August 3, 2023