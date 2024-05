Venäjä eurooppalaispankin kimpussa

Venäjä on takavarikoinut italialaisen Unicredit pankin omaisuutta 463 miljoonan euron edestä, kertoo Financial Times. Pietarilaisen tuomioistuimen päätöksen juuret johtavat Euroopan unionin Venäjälle asettamiin pakotteisiin. Unicredit on Italian suurin pankki.

Saksalaisen Linde-yhtiön sodan myötä kariutunut hanke kaasunkäsittelylaitoksesta on osittain Unicreditin takaama. Linde teki sopimuksen Venäjän energiajätti Gazpromin alaisen tytäryhtiön, Ruskhimalliancen, kanssa heinäkuussa 2021.

Kun hanke laitettiin jäihin EU:n pakotteiden myötä, Ruskhimalliance nosti kanteen takaajana toiminutta Unicreditiä vastaan. Tuoreen päätöksen mukaan Venäjä on määrännyt pankin varoja takavarikoitavaksi.

Muut Lindenin taanneet pankit, kuten Deutsche Bank, ovat vetäytyneet Venäjältä ja kieltäytyneet korvausten suorittamisesta. Syyksi on annettu EU:n asettamat pakotteet. Venäjän takavarikoimat varat vastaavat FT:n lähteiden mukaan 4,5 prosenttia italialaispankin kokonaisvaroista.

Lehti kertoo, että Italian ulkoministeri Antonio Tajani on kutsunut kokouksen, jossa asiasta on tarkoitus keskustella tarkemmin.