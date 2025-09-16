”Kuvottavaa” – Ruotsin ministerit ryöpyttävät Palestiina-aktivisteja

Palestiinaa tukevat mielenosoittajat kokoontuivat maanantaina iltapäivällä juutalaiskoulun edustalle Tukholman keskustassa. Kyseessä on ala-aste, joten mielenilmaus on herättänyt voimakkaita reaktioita Ruotsissa. Asiasta kertoo Expressen.

– Taas yksi raja on ylitetty. Tämä on kuvottavaa, kommentoi Ruotsin kulttuuriministeri Parisa Liljestrand Instagramissa.

Ulkoministeri Maria Malmer Stenergard (M) tuomitsee myös mielenosoituksen.

– Tässä ei ole kyse sananvapaudesta, vaan pelon ja kauhun luomisesta lapsille, jotka asuvat Ruotsissa. Lapsille, joiden perheitä on vainottu sukupolvien ajan. Tunnen pelkästään inhoa niitä kohtaan, jotka tekevät tällaista, hän kirjoittaa X-palvelussa.

Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja, entinen pääministeri Magdalena Andersson kirjoittaa X:ssä, että kaikkien lasten pitäisi voida tuntea olonsa turvalliseksi koulussa ja koulumatkalla.

– Siksi mielenosoitus Israelia vastaan ​​juutalaisen koulun edustalla on täysin sopimaton. Ruotsinjuutalaisilla ei ole mitään vastuuta (Benjamin) Netanjahun äärioikeistolaisen hallituksen toimista, hän kirjoittaa.

Poliisi on turvannut juutalaislasten koulua jo kahden vuoden ajan turvallisuussyiden takia.

– Meillä on tilanne, jossa juutalaiset lapset tarvitsevat poliisisuojaa, koska heihin kohdistuu uhka. Silti pieni joukko mielenosoittajia valitsee juuri tuon paikan, hämmästelee juutalaisen keskusneuvoston puheenjohtaja Aron Verständig Expressenille.

– Jos haluaa osoittaa mieltään Israelin valtiota vastaan, Israelilla on suurlähetystö Tukholmassa, hän muistuttaa.

