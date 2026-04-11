Ruotsin pääministeri ei allekirjoita USA:n Nato-kritiikkiä – ”Ei ole tarkoitus toimia niin”

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on viime viikkoina toistuvasti ilmaissut tyytymättömyytensä puolustusliitto Natoon. Trump on kuvaillut liittoumaa ”paperitiikeriksi”, ja jopa väläyttänyt Yhdysvaltojen Nato-eron mahdollisuutta. Trumpin mukaan Nato-maiden tuki Yhdysvaltojen sotatoimille Iranissa oli riittämätöntä.

Trumpin keskiviikkona tavannut Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoi CNN:n haastattelunsa ymmärtävänsä presidentin pettymyksen.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ei kuitenkaan ole ”ollenkaan” Trumpin kanssa samaa mieltä.

– Naton ei ole koskaan ollut tarkoitus toimia niin, tuoreimman jäsenmaan pääministeri sanoo Dagens Nyheterin haastattelussa.

Kristersson arvostelee myös Trumpin kielenkäyttöä Iranin sodan aikana. Yhdysvaltojen presidentti uhkasi muun muassa ennen tulitaukoa tuhota Iranin sivilisaation.

– Mielestäni tuollaista kieltä ei pidä käyttää. Hänen politiikassaan on nyt tiettyä varomattomuutta, joka on monella tapaa riskialtista.

Kristerssonin mukaan kumpikaan Iranin sodan osapuolista ei ole noudattanut kansainvälistä oikeutta. Samalla hän sanoo pitävänsä keskustelua aiheesta turhauttavana, koska ”kansainvälisen oikeuden seminaarit eivät auta ketään”.

Laajassa haastattelussa sivutaan myös Ruotsin sisäpolitiikkaa. Ruotsin valtiopäivävaalit pidetään syyskuussa, ja moderaatteja johtava Kristersson tavoittelee jatkokautta pääministerinä. Taistelu jengirikollisuutta vastaan sekä maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikan kiristykset ovat olleet keskeinen osa Kriserssonin hallituksen agendaa. Hallitus on nyt aikeissa kiristää kansalaisuuden saamisen edellytyksiä.

– Se, että ihmiset ympäri maailmaa tulevat ja haluavat elää Ruotsin kaltaisessa maassa, se on aina rikastuttanut Ruotsia. Mutta ihmiset jotka tulevat tänne eivätkä halua elää ruotsalaisten arvojen tai Ruotsin lainsäädännön mukaisesti, se on Ruotsille kielteistä, Kristersson sanoo DN:lle.