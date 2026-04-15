Venäjän varjolaivasto ryhtyi välttelemään Ruotsia

Venäjän varjolaivasto on ryhtynyt välttämään Ruotsin aluevesien läheisyyttä. Asian ovat havainneet meriliikenteen AIS-paikannustietoja seuraavat avointen lähteiden tutkijat sekä ympäristöjärjestö Greenpeacen Pohjoismaiden-tutkimusjohtaja.

Lähipäivinä ainakin viiden varjolaivaston aluksen on havaittu muuttaneen reittiään siten, että ne kiertävät lähempää Saksan aluevesiä. Alkuviikosta yksi ruotsalainen paikannustietoihin perehtynyt sosiaalisen median tili laski, että yhden vuorokauden aikana Venäjältä lastissa lähteneistä seitsemästä aluksesta kaikki seitsemän olivat muuttaneet reittiään siten, että ne eivät kulkeneet Ruotsin aluevesillä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ruotsi pidätti maaliskuussa varjolaivastotankkeri Sea Owl Onen kapteenin. Huhtikuun alussa Ruotsi viranomaiset tarkastivat Flora 1 -nimisen tankkerin, kun Gotlannin itäpuolella havaittiin 12 kilometrin mittainen öljyvuodon aiheuttama läikkä.

Ruotsin siviilipuolustusministeri Carl-Oscar Bohlin kuvaili tilannetta vaaralliseksi.

– Venäjän varjolaivasto koostuu vanhemmista, huonosti vakuutetuista ja pakotteita välttelevistä tankkereista. Se aiheuttaa merkittävän turvallisuus- ja ympäristöuhan. Hallitus suhtautuu tapaukseen vakavasti, vaikka tällä kertaa kyseessä ei olekaan laajamittainen öljyvuoto. Laajemmalla vuodolla olisi voinut olla tuhoisat seuraukset meriekosysteemeille ja Ruotsin rannikoille, Bohlin kirjoitti viestipalvelu X:ssa.

Maaliskuun loppupuolella varjolaivasto ralli Suomelahdella tyrehtyi toviksi, kun Ukraina iski drooneilla useampana yönä Koiviston (Primorsk) öljysatamaan ja Laukaansuun (Ust-Luga) rahtisatamaan. Maanantaina Suomenlahden merivartiosto kuitenkin tiedotti, että lastissa kulkevien öljytankkereiden määrä on jo palannut Suomenlahden pohjukan öljysatamiin kohdistettuja drooni-iskuja edeltäneelle tasolle. Suomenlahdella ankkurissa lastiaan odottavien tankkereiden määrä on laskenut.

Merivartiosto tiedotti samalla että satelliittipaikannuksen häirintä jatkuu voimakkaana ja että ympäristövahingon uhkataso on nyt korkea.