”Tämä on katkera totuus” – Friedrich Merz antaa arvion sodan loppumisesta

Saksan liittokansleri Friedrich Merz kertoo, ettei usko nykyisten neuvotteluiden tuovan ratkaisua Ukrainan sotaan. Hänen mukaansa nopea päätös sodalle neuvotteluiden kautta on hyvin epätodennäköinen.

Kolmikantaneuvotteluita on käyty viimeksi tällä viikolla Genevessä ja niiden on määrä jatkua myöhemmin. Venäjän delegaation on arvioitu olleen liikkeellä viivytystaktiikalla ja Ukrainan presidentti on ilmaissut suorin sanoin turhautumistaan tilanteeseen.

– Mielestäni tämä sota tulee päättymään vasta, kun jompi kumpi puoli väsyy loppuun – joko sotilaallisesti tai taloudellisesti. Järki ja humanitaariset perustelut eivät vakuuta [Vladimir] Putinia. Tämä on katkera totuus, Merz sanoo saksalaismedioiden haastattelussa.

Aiemmin on uutisoitu, että viisi Euroopan tiedustelupäällikköä arvioi, ettei Venäjän hyökkäyssota pääty tämän vuoden aikana. Venäjän puolelta rauhanneuvotteluissa on enemmän kyse teatterista, jossa Yhdysvalloilta toivotaan myönnytyksiä muun muassa pakotteisiin.

– Venäjän eliitti ei näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa pysty tulemaan toimeen ilman sotaa. Sen on pidettävä sotakone käynnissä, koska sillä ei ole suunnitelmaa siitä, mitä tehdä sodasta palaavien satojentuhansien sotilaiden kanssa, joista osa on vakavasti traumatisoituneita, Merz sanoo.

Merzin mukaan EU haluaa varmistaa, ettei Venäjän valtio kykene enää käymään sotaa sotilaallisesti eikä taloudellisesti. Hän jatkaa, että suhteiden normalisointi Moskovaan on käytännössä mahdotonta.

– Kun katson tätä hallintoa ja tätä sokeaa, raivokasta terroria, minulla on vain vähän toivoa, sanoo Merz, jonka mukaan Venäjä on vajonnut syvän barbarian tilaan.