Tämä on kaikkien aikojen myydyin puhelin

Nokian 1100-mallin puhelin on kaikkien aikojen myydyin matkapuhelin, kertoo Android Authority.

Kyseistä puhelinmallia valmistettiin vuosina 2003-2009. Kaikkiaan puhelinta on myyty yhteensä yli 250 miljoonaa kappaletta.

Nokia 1100 oli aikanaan edullinen puhelinmalli, joka oli suunnattu etenkin kehittyvien maiden markkinoilla. Android Authority arvelee, että juuri tämän vuoksi puhelinmallin myyntimäärät olivat aikanaan niin korkeat.

Ominaisuuksiltaan puhelin oli riisuttu. Sen ominaisuuksiin kuului esimerkiksi yksivärinen näyttö, pölytiivis muotoilu, monofoniset soittoäänet, taskulamppu ja kaksi mobiilipeliä.

Kyseisen puhelinmallin kysyntä ei ole vieläkään laantunut. Verkkouutiset kertoi aiemmin tässä jutussa, kuinka vanhoista 1100 -matkapuhelimista maksetaan verkon kauppapaikoilla jopa satoja euroja. Suurin kysyntä on etenkin Saksan Bochumin tehtaalla vuosina 2003–2004 valmistetuissa 1100-puhelimissa. Syynä on puhelimen Bochumissa valmistetun tuotantosarjan ohjelmiston vika, jonka ansiosta sillä voi kaapata toisen liittymän puhelinnumeron.

Toiseksi myydyin puhelinmalli on tilastojen mukaan Nokia 1110. Se julkaistiin vuonna 2005 ja on ominaisuuksiltaan pitkälti samanlainen kuin Nokia 1100. Tätä puhelinmallia on myyty kaikkiaan 248 miljoonaa kappaletta.

Kolmannella sijalla myydyimpien puheluiden joukossa on Applen iPhone 6 ja 6 Plus, joita on myyty yhteensä 222 miljoonaa kappaletta.

