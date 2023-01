Vanhoista Nokian puhelimista maksetaan satoja euroja

Nokian vanhoista 1100 -matkapuhelimista maksetaan verkon kauppapaikoilla jopa satoja euroja.

Suurin kysyntä on etenkin Saksan Bochumin tehtaalla vuosina 2003–2004 valmistetuissa 1100-puhelimissa. Vaikka kyseinen malli oli jo valmistumisaikanaan tarkoitettu edulliseksi peruspuhelimeksi, verkossa sen myyntihinnat ovat viime vuosina kohonneet suuriksi.

Asian nostaa Twitterissä esille tietoturvayhtiö WithSecuren tutkimusjohtaja ja tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen. Hän on julkaissut kuvakaappauksen ulkomaalaisesta kaupankäyntisivustosta, jossa puhelimesta pyydetään jopa yli 260 euroa.

Hyppösen mukaan syynä on puhelimen Bochumissa valmistetun tuotantosarjan ohjelmiston vika, jonka ansiosta sillä voi kaapata toisen liittymän puhelinnumeron. Tämän avulla rikolliset ovat kaapanneet pankkien Keski-Euroopassa tekstiviesteinä lähettämiä nettipankkien tunnuslukuja.

Suomessa kyseinen menettely ei olisi mahdollinen, sillä suomalaiset pankit käyttävät laajasti omia tunnistuspalveluja tekstiviestien sijaan.

There’s still a strong aftermarket for Nokia 1100 phones, specifically for the RH-18 models made in 2003-2004 in the Bochum factory. pic.twitter.com/ya6pjTfiba

— @mikko (@mikko) January 1, 2023