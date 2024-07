Tämä on hyökkääjän taktiikka nyt – ”Henkisesti hyvin raskasta”

Venäjä on siirtynyt ukrainalaisten lihamyllyksi kutsumaan taktiikkaan, jossa puolustajan asemiin vyörytetään hyökkäyksiä aalloissa pahimmillaan jopa yli kymmenen kertaa päivässä.

– Venäläiset käyttävät näitä yksiköitä useimmissa tapauksissa vain nähdäkseen, missä ampumakalustomme sijaitsee ja uuvuttaakseen joukkojamme, kertoo everstiluutnantti Anton Bayev Ukrainan kansalliskaartin Khartia-prikaatista BBC:lle.

– Meidän miehemme ovat asemissaan ja taistelevat, ja kun neljä tai viisi vihollisaaltoa tulee kohti päivän aikana, joita tuhoat loppumattomiin, on se hyvin raskasta – ei vain fyysisesti vaan myös henkisesti, Bayev sanoo tilanteesta Harkovan pohjoispuolella.

Taktiikka on johtanut hurjiin tappioihin venäläisjoukoissa sen jälkeen, kun hyökkääjä aloitti kesän suurhyökkäyksensä pari kuukautta sitten. Touko- ja kesäkuussa miehittäjän sotilaita on kuollut joka päivä keskimäärin 1200, joka on länsilähteiden mukaan suurin määrä sitten sodan alun.

Bayevin mukaan lennokeilla joukot yleensä pystytään havaitsemaan nopeasti ja venäläiset jättävät kaatuneet ja haavoittuneet kentälle.

– Heidän päämääränsä on yksinkertaisesti lihamylly ja meidän totaalinen loppuun kuluttamisemme.

Taktiikka on merkki siitä, että Venäjä yrittää hyötyä siitä, missä sillä on etulyöntiasema – numeroissa. Venäjä hyötyy Ukrainaa selvästi suuremmasta väestömäärästään. Osa värvätyistä on entisiä vankeja, mutta Venäjä pystyy myös maksamaan rekrytoitaville suuria summia, joskus jopa tuhansien dollareiden kertakorvauksia.

BBC toteaa reportaasissaan, että hyökkääjän puolella on valitettu myös ”vammaisrykmenteistä”, joissa loukkaantuneet lähetetään takaisin etulinjaan sen sijaan, että he saisivat hoitoa. Verkkouutiset kertoi aiheesta alkuviikolla.

Moskova pystyy siis tällä hetkellä lähettämään sotilaita rintamalle suunnilleen samaa tahtia, kun heitä menetetään, länsivirkamiehet toteavat.

Ukraina ei kuitenkaan voisi vastata Venäjän taktiikkaan edes, vaikka sillä olisi sama määrä miehiä, sillä asenne tappioihin on erilainen. Ukrainalainen vanhempi kenraali siirrettiin sivuun hiljattain siksi, että hänen kritisoitiin käyttävän ”neuvostotaktiikkaa”, eli heittävän ihmisiä etulinjaan.

Entinen turvallisuuspalvelun virkamies Ivan Stupak toteaa, että Ukraina ajattelee menetyksistä eri tavoin kuin miehittäjä.

Harkovassa Venäjän eteneminen on pystytty torppaamaan, mutta idässä hyökkääjä pystyy valtaamaan aluetta pala kerrallaan

– Valitettavasti venäläisiä on paljon. He hivuttavat operaatiotaan senttimetri senttimetriltä, tuuma tuumalta, sata tai kaksi sataa metriä päivässä. Valitettavasti he onnistuvat siinä, Stupak sanoo.

Kiovassa on edelleen turhautumista ilmassa läntisen tuen niukkuuden vuoksi. Tukea koetaan tulevan sen verran, ettei Ukraina häviä, mutta ei riittävästi voiton varmistamiseksi. Länsivirkamiehet myöntävät, että kulunut vuosi on ollut Ukrainalle vaikea, USA:n tuen viivästyminen kulutti puolustusta, mikä taas maksoi ihmishenkiä ja alueita.

Yhdysvaltain aseidenkäyttörajoitusten lieventäminen on auttanut hallitsemaan tilannetta Harkovassa.

Bayevin mukaan iskujen mahdollistaminen Venäjän puolelle pitkän kantaman aseilla on ollut ratkaisevaa. Samaan aikaan hyökkääjä kuitenkin mukauttaa taktiikkaansa muutenkin kuin vain lihamyllyjen osalta, ja Bayevin joukot kärsivät tappioita vihollisen kranaatinheittimien ja liitopommien vuoksi, sillä heillä itsellään ei ole ammuksia tarpeeksi.

– Tarvitsemme kaikkea ja pula vallitsee koko ajan, hän sanoo.

– Olemme matkalla kohti pattitilannetta, Ivan Stupak sanoo ja myöntää, että tämä voi ennen pitkää johtaa sen karvaan kalkin nielemiseen, että jonkinlaisiin neuvotteluihin on ryhdyttävä.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán ehdotti tällä viikolla Kiovassa tulitaukoa rauhanneuvottelujen vaihdittamiseksi.

– Emme ole valmiita tekemään kompromissia tärkeistä asioista ja arvoistamme, Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andriy Yermak linjasi kuitenkin toimittajille Washingtonissa.

Ukrainassa pelätään, että ilman kunnon turvatakuita, kuten esimerkiksi Nato-jäsenyyttä, tulitauko antaisi Venäjälle vain tilaisuuden koota joukkojaan ja hyökätä uudelleen tulevaisuudessa.