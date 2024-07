”Meidät vain lähetetään kuolemaan” – Haavoittuneet veljekset työnnettiin takaisin rintamalle

Venäläisveljekset kertovat haavoittuneensa hyökkäyksessä Vovtšanskiin Harkovan alueella.

– Hyökkäys epäonnistui. Kaikki loukkaantuivat. Joku juoksi pois, mutta en tiedä mitä hänelle kävi, ehkä hän oli haavoittunut, ehkä hänet tapettiin. Veljeni ja minä haavoituimme. Kaikki me haavoituimme, annoimme ensiapua itsellemme ja pakenimme metsään. Komentajamme sanoo, että huomenna meidän on palattava hyökkäämään. Mutta missä kunnossa sinne menemme? Joka paikkaan sattuu, meillä on vammoja eikä voimia yksinkertaisesti ole, avautuu Jevgeni Valetoviksi esittäytyvä sotilas videolla veljensä kanssa.

Kummatkin ovat silmin nähden ruhjeilla. Valetov kertoo vetovansa sotilassyyttäjänvirastoon ja Venäjän federaation presidenttiin ongelman ratkaisemiseksi.

– Miksi lähettää haavoittuneita ja lopussa olevia ihmisiä taisteluun? Meidät vain lähetetään kuolemaan.

Ukrainan sisäministerin entinen neuvonantaja, sotaa seuraava Anton Heratshenko sanoo, että viimeisimmät tiedot rintamalta kertovat Venäjän akuutista miespulasta. Hyökkääjä on kokenut valtavia tappioita viime aikoina.

– Yhä enemmän tulee tietoja siitä, että kirjaimellisesti vammautuneita ihmisiä lähetetään Venäjän armeijassa hyökkäyksiin, Herastshenko kertoo X-alustalla.

Venäjä aloitti naisvankien mobilisaation jokin aika sitten. Viime aikoina Ukrainan asevoimat ovat Herastshenkon mukaan raportoineet nähneensä naissotilaita etenkin Tšasiv Jarin suunnalla.

– Kaikki nämä faktat, kuten myös Afrikan maista rekrytoiminen sekä työvoiman pyytäminen Pohjois-Koreasta, kertovat siitä, että Venäjällä on huutava pula ihmisistä, jotka suostuisivat sotimaan, sanoo Heratshenko.

"We are in pain, we are all wounded, and we simply have no strength."

Kharkiv region, Vovchansk direction. Two brothers, Igor and Yevgeny Valetov, servicemen of the Russian Armed Forces from the 25th Motor Rifle Brigade, were wounded during a "meat assault." Despite this and the… pic.twitter.com/PbeKiPExlV

