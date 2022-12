Tämä oli sodan suuri käänne – Yksi asejärjestelmä oli avain

Suoranaiseksi propagandailmiöksi nousseet amerikkalaiset pitkän kantaman HIMARS- ja M270-raketinheittimet todella käänsivät sodan suunnan Itä-Ukrainassa, tuoreessa jättiraportissa arvioidaan.

Arvostetun Royal United Services Institute -ajatushautomon (RUSI) tästä löytyvässä raportissa käydään läpi Ukrainan sodan tapahtumia helmikuun ja heinäkuun väliseltä ajalta. Poikkeukselliseen aineistoon perustuvan selvityksen tavoitteena on listata keskeiset opit sodasta länsimaisille asevoimille.

Verkkouutiset on kertonut aiemmin raportin paljastuksista Venäjän sotasuunnitelmiin liittyen tässä jutussa.

Raportin mukaan Ukraina kärsi idässä pitkään Venäjän tykistöylivoimasta. Venäjän joukkojen raideliikenteestä ja rautateiden solmukohidsta riippuvainen huolto oli kuitenkin alttiina pitkän kantaman aseille. Niiden saapuminen sotakentälle muutti tilanteen. Merkitys oli suuri.

– HIMARS-heittimien ja GMLRS-raketteja ampuvien M270-heittimien saaminen Ukrainan asevoimille voidaan nähdä hetkenä, jona Venäjän hyökkäysoperaatiot Donbassissa päättyivät ja sota siirtyi uuteen vaiheeseen, raportissa sanotaan suoraan.

Yksityiskohdat pidetään tarkoituksella hämärän peitossa.

RUSI sai raportti varten pääsyn Ukrainan asevoimien operaatiotietoihin sekä lähteisiin ja aineistoon, jotka pidetään salassa niiden arkaluontoisuuden takia.

– Ukrainan hyökkäysoperaatioiden valmisteluja voidaan käsitellä aikanaan, raportissa tyydytään toteamaan.

