Tämä laturi tulee pakolliseksi kaikille laitteille

EU-parlamentin ja neuvoston neuvottelutuloksen myötä kaikki EU:ssa syksyn 2024 jälkeen myytävät matkapuhelimet, tabletit ja kamerat on voitava ladata USB-C-latureilla, Euroopan parlamentti tiedottaa.

Alustava sopu radiolaitedirektiivin uudistuksesta tarkoittaa, että tiettyjä elektroniikkalaitteita ladataan jatkossa samalla laturilla. Uudistus on osa EU:n pyrkimystä parantaa tuotteiden, erityisesti elektroniikan, ympäristöystävällisyyttä, vähentää elektroniikkaromua ja helpottaa kuluttajien elämää. Uusilla säännöillä on tarkoitus varmistaa, ettei kuluttaja enää tarvitse uutta laturia ja johtoa aina ostaessaan uuden laitteen, ja että samalla laturilla voi ladata kaikkia pieniä ja keskisuuria laitteita.

Kaikkien valmistajien matkapuhelimissa, tableteissa, lukulaitteissa, digikameroissa, kuulokkeissa, käsikonsoleissa ja pienkaiuttimissa olisi siis oltava USB-C-portti, jos niitä ladataan latausjohdolla. Muutos koskettaa etenkin Applen tuotteita, joissa on tähän asti ollut käytössä Lightning-liittimet.

Kannettavien tietokoneiden tulee olla uusien sääntöjen mukaisia 40 kuukauden eli reilun kolmen vuoden päästä sääntöjen voimaan astumisesta.

Samalla pikalataamisen nopeus harmonisoitaisiin laitteille, jotka tukevat sitä, jotta lataaminen on yhtä nopeaa kaikilla yhteensopivilla laitteilla.

Parlamentin ja neuvoston on vielä virallisesti hyväksyttävä sovun sisältö kesätauon jälkeen. Direktiivi astuu voimaan 20 päivän kuluttua tästä, ja sitä sovelletaan 24 kuukauden kuluttua voimaan tulosta. Sääntöjä ei sovelleta laitteisiin, jotka on asetettu markkinoille tätä ennen.

– Kansalaisten etu on voittanut. Tärkeä käytännön esimerkki EU-lainsäädännön hyödyistä kuluttajille. Yleislaturin käyttöönotto on ottanut ison askeleen eteenpäin. USB-C-liitäntä on tulossa EU:ssa yhteiseksi standardiksi moniin elektronisiin laitteisiin, europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) kirjoittaa Twitterissä.